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Топ-5 найочікуваніших прем‘єр цього літа

5 червня 2024 09:22
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Що подивитися у кінотеатрі цього літа — відео
Серіал "Дім дракона". Фото: скриншот
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Влітку кінофани будуть задоволені. Адже, чимало франшиз знайдуть своє продовження, а шанувальники супергероїв вдосталь посміються з нового фільму про Дедпула. 

Редакція Новини.LIVE зібрали анонси літа.

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Забери мене на Місяць

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Дата: 8 серпня.

Документальний фільм про Назарія Яремчука — попзірку та Героя України. Фільм створили з ексклюзивних спогадів близьких виконавця і визначних діячів культури, а також з особистих щоденників. У стрічці розкажуть про його нелегкий шлях і жорстокі репресії з боку влади — перемога на конкурсі "Пісня-71, політичні переслідування КДБ, загибель друга Володимира Івасюка, виступи у Чорнобилі та Афганістані.

Нагадаємо, режисери хочуть екранізувати пригодницький роман "Тореадори з Васюківки".

Також українську акторку Віталіну Біблів вигнали з кінотеатру — що сталося.

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серіал "Бріджертони"
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