Що подивитися у кінотеатрі цього літа — відео

Топ-5 найочікуваніших прем‘єр цього літа
Влітку кінофани будуть задоволені. Адже, чимало франшиз знайдуть своє продовження, а шанувальники супергероїв вдосталь посміються з нового фільму про Дедпула.
Редакція Новини.LIVE зібрали анонси літа.
Бріджертони. Сезон 3. Частина 2
Дата: 13 червня.
Вже скоро фанати джентльменської епохи зможуть додивитися чарівну історію кохання Пенелопи Фезерінгтон та Коліна Бріджертона. Він хоче бути з нею, готовий одружитися, втім чи витримає його добре серце всієї правди про кохану? Хто переможе — пліткарське захоплення чи перше кохання?
Дім Дракона. 2 сезон
Дата: 16 червня.
Події "Дому дракона" відбуваються за 200 років до "Гри престолів" та розповідають історію падіння династії Таргарієнів. В основі серіалу — книга Джорджа Мартіна "Вогонь та кров". Наступні епізоди розкажуть про війну всередині родини Таргарієнів, знищення драконів і бажання кожного захопити трон.
Забери мене на Місяць
Дата: 11 липня.
Влітку запрем'єрять фільм про співробітників NASA, які готуються до висадки на Місяці. Вони хочуть стати відомими та наймають для цього спеціалістку з маркетингу Келлі Джонс. Однак, професіоналка перевертає все з ніг на голову і створює проблеми. В найближчий день до вильоту вона має відзняти успішну висадку на Місяць, на випадок, якщо в космонавтів не вийде.
Дедпул і Росомаха
Дата: 25 липня.
Комічний супергерой Дедпул раптово вирішує змінити історію Всесвіту, в якому живе. До нього приєднується Росомаха, якого фантастично знову зіграє Гʼю Джекман. стрічка розповість продовження історії фільму "Дедпул-2".
"Яремчук: Незрівнянний світ краси"
Дата: 8 серпня.
Документальний фільм про Назарія Яремчука — попзірку та Героя України. Фільм створили з ексклюзивних спогадів близьких виконавця і визначних діячів культури, а також з особистих щоденників. У стрічці розкажуть про його нелегкий шлях і жорстокі репресії з боку влади — перемога на конкурсі "Пісня-71, політичні переслідування КДБ, загибель друга Володимира Івасюка, виступи у Чорнобилі та Афганістані.
Нагадаємо, режисери хочуть екранізувати пригодницький роман "Тореадори з Васюківки".
Також українську акторку Віталіну Біблів вигнали з кінотеатру — що сталося.
Читайте Новини.LIVE!