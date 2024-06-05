Що подивитися у кінотеатрі цього літа — відео

Серіал "Дім дракона". Фото: скриншот

Влітку кінофани будуть задоволені. Адже, чимало франшиз знайдуть своє продовження, а шанувальники супергероїв вдосталь посміються з нового фільму про Дедпула.

Редакція Новини.LIVE зібрали анонси літа.

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