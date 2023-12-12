Топ-модель Алессандра Амбросио появилась на обложке Vogue в образе от украинского бренда
Бразильская супермодель Алессандра Амбросио, известная своим многолетним сотрудничеством с Victoria's Secret, снялась для обложки журнала Vogue Czechoslovakia. Она надела одежду украинского бренда Cultnaked.
Новую обложку опубликовал Vogue Czechoslovakia.
Ангел Алессандра Амбросио предстала на обложке в украинской одежде
Это первая обложка Vogue, на которой появилась одежда украинского бренда Cultnaked. Стилисты выбрали для Алессандры Амбросио топ Milkshake, который стоит 4,5 тысячи гривен, и бомбардировщик Chestnut за почти 30 тысяч гривен.
Образ получился лаконичный, и вся съемка посвящена морской тематике. Топ-модель сидит на рыболовных сетках, прогуливается по пляжу и позирует на диване, когда сзади разбиваются волны.
"Я считаю, что красота не имеет срока годности, если ты нравишься себе таким, кем ты являешься, и тем, кто ты являешься", — поделилась признанием топ-модель в эксклюзивном интервью.
Январский выпуск Vogue Czechoslovakia будет доступен для заказа с 14 декабря.
Напомним, что элегантная жена Джорджа Клуни ошеломила ярким платьем на красной дорожке.
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