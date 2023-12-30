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Тополя выразил мнение об уклоняющихся от мобилизации

30 декабря 2023 10:58
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Тополя выразил мнение об уклоняющихся от мобилизации
Тарас Тополя на интервью для РБК-Украина. Фото: стоп-кадр видео
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя подробно рассказал, что он думает о мужчинах, скрывающихся от войны. Он считает, что в этом виноваты не только они.

Артист высказал свое мнение в интервью для РБК-Украина.

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Тарас Тополя считает, что виноваты их родители

Тарас Тополя высказался по поводу опасений, что скоро в Украине "не останется" мужчин. Артист заявил, что такие изречения его не удивили, ведь он понимал, что некоторые люди будут так воспринимать мобилизацию.

"Я не идеализирую людей. Я понимаю нутро — базовый фундамент многих людей. И да, есть огромное количество людей, которым это пятое колесо к телеге. Война им не нравится, они не хотят туда вникать и будут делать все, чтобы она не пришла в их жизни", — объяснил Тополя.

Фронтмен группы "Антитела" высказал гипотезу, что мужчины, которые боятся воевать, вероятно убегут из страны, а затем будут возвращаться. Тополя не видит смысла что-то спрашивать у таких людей, пытаться их убедить. Также он считает, что виноваты не сами уклонисты, а те, кто их воспитывал.

"Надо — они убегут, потом вернутся. Будут критиковать, будут что-то там возмущаться. Обвиняю ли я таких людей? Их же кто-то воспитывал. Им же кто-то такие принципы заложил. Наверное, это родители. Это вопрос тогда к ним", — высказал свое мнение артист.

Ранее фронтмен группы "Антитела" прокомментировал методы работы ТЦК.

Напомним, что Тарас Тополя с окровавленной головой рассказал о волонтерстве.

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