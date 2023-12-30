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Тополя висловив думку про ухилянтів від мобілізації

30 грудня 2023 10:58
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Тополя висловив думку про ухилянтів від мобілізації
Тарас Тополя на інтерв'ю для РБК-Україна. Фото: стоп-кадр відео
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя детально розповів, що він думає про чоловіків, які ховаються від війни. Він вважає, що в цьому винні не тільки вони.

Артист висловив свою думку в інтерв'ю для РБК-Україна.

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Тарас Тополя вважає, що винні не ухилянти, а їхні батьки

Тарас Тополя висловився щодо побоювань, немов скоро в Україні "не залишиться" чоловіків. Артист заявив, що такі вислови його не здивували, адже він розумів, що деякі люди будуть так сприймати мобілізацію.

"Я не ідеалізую людей. Я розумію нутро — базовий фундамент багатьох людей. І так, є величезна кількість людей, які п'яте колесо до воза. Війна їм не подобається, вони не хочуть туди вникати і будуть робити усе, аби вона не прийшла у їхнє життя", — пояснив Тополя.

Фронтмен гурту "Антитіла" висловив гіпотезу, що чоловіки, які бояться воювати, певно втечуть з країни, а потім будуть повертатися. Тополя не бачить сенсу щось запитувати у таких людей, намагатися їх переконати. Також він вважає, що винні не самі ухилянти, а ті, хто їх виховували. 

"Треба — вони втечуть, потім повернуться. Будуть критикувати, будуть щось там обурюватися. Але чи я таких людей звинувачую? Їх же хтось виховував. Їм же хтось такі принципи заклав. Мабуть, то батьки. То питання тоді до них", — висловив свою думку артист.

Раніше фронтмен гурту "Антитіла" прокоментував методи роботи ТЦК.

Нагадаємо, що Тарас Тополя із закривавленою головою розповів про волонтерство.

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