Прошлогоднюю коллекцию Кароль с принтом ВСУ обвиняют в плагиате известного бренда

Певица Тина Кароль. Фото: ONEBYONE

В прошлом году, в январе, в свой день рождения певица Тина Кароль представила патриотическую коллекцию одежды совместно с известным украинским брендом. На разных моделях был принт с тремя буквами — ЗСУ. И только сейчас артистку обвиняют в плагиате известного дома моды.

Об этом сообщает один из Telegram-каналов.

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Тину Кароль обвиняют в плагиате

По утверждению авторов публикации, кофта Кароль очень напоминает дизайн кардигана итальянского дома моды Gucci. Впрочем, из какой именно коллекции — речь не идет.

Скриншот: Telegram

Новини.LIVE не нашли в соцсетях подобных комментариев. Более того, на страницах бренда ONEBYONE, с которым Кароль выпустила патриотическую коллекцию, которую посвятила защитницам Украины, уже давно нет фото с продвижением коллекции. Впрочем, на сайте можно приобрести некоторые позиции. На них сейчас есть скидки.

Скриншот: сайт ONEBYONE

Это первая полноценная коллекция одежды от Тины Кароль. В линейку вошли трикотажные костюмы и платья, кардиганы, трендовые балаклавы, джинсовая макси-юбка и многое другое.

"Почти полгода мы работали над коллекцией, вдохновленной украинцами — сильными, стильными и свободными создавать одну историю. На одежде изображен принт из трех любимых каждому украинцу букв — ЗСУ и аист оригами — символ надежды, веры, несокрушимости, а также ценности мира и семьи", — написала в прошлом году Кароль.

Напомним, ранее мы писали, что Тина Кароль спела в вагоне метро. Также мы рассказывали, что Кароль в свой день рождения выпустила песню о глубоких чувствах.