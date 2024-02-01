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Торішній колекції Кароль з принтом ЗСУ закидають плагіат відомого бренду

1 лютого 2024 23:24
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Стас Кожушко
Редактор
Торішній колекції Кароль з принтом ЗСУ закидають плагіат відомого бренду
Співачка Тіна Кароль. Фото: ONEBYONE
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Минулого року, в січні, у свій день народження співачка Тіна Кароль презентувала патріотичну колекцію одягу спільно з відомим українським брендом. На різних моделях був принт з трьома літерами — ЗСУ. І тільки зараз артистці закидають плагіат відомого дому моди. 

Про це повідомляє один з Telegram-каналів

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За твердженням авторів допису, кофта Кароль дуже нагадує дизайн кардигана італійського дому моди Gucci. Втім, з якої саме колекції — не йдеться. 

Скриншот: Telegram

Новини.LIVE не знайшов в соцмережах подібних коментарів. Ба більше — на сторінках бренду ONEBYONE, з яким Кароль випустила патріотичну колекцію, яку присвятила захисницям України, вже давно не має фото з просуванням колекції. Втім, на сайті можна придбати деякі позиції. На них зараз якраз є знижки. 

Скриншот: сайт ONEBYONE

Це перша повноцінна колекція одягу від Тіни Кароль. До лінійки увійшли трикотажні костюми та плаття, кардигани, трендові балаклави, джинсова максіспідниця та багато іншого одягу.

"Майже пів року ми працювали над колекцією, натхненною українцями — сильними, стильними та вільними створювати одну історію. На одягу зображено принт із трьох улюблених кожному українцю букв — ЗСУ та лелека оригамі — символ надії, віри, незламності, а також цінності миру та сім'ї", — написала минулого року Кароль. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тіна Кароль заспівала у вагоні метро. Також ми розповідали, що  Кароль у свій день народження випустила пісню про глибокі почуття.

Тіна Кароль
мода
одяг
українські зірки

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