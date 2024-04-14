Молодая жена Владимира Остапчука Екатерина Полтавская публично оскорбила его бывшую Кристину Горняк

Украинский телеведущий Остапчук со своей женой Екатериной Полтавской. Фото: instagram/vova_ostapchuk

Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука Екатерина Полтавская отреагировала на интервью его бывшей Кристины Горняк. Она дерзко прокомментировала историю с обещанием шоумена подарить дом.

Свои мысли девушка изложила в Instagram.

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В новом интервью экс-жена Владимира Остапчука Кристина Горняк рассказала, что он обещал подарить ей их общий дом. Впрочем, после развода шоумен передумал.

Новая, уже третья избранница Остапчука Екатерина Полтавская дерзко отреагировала на это заявление.

"Теть, отстань..." — сначала коротко написала девушка. Однако дальше добавила.

"Могу хоть будущими детьми поклясться, что ни слова плохого не написал ей анонимно... Но человек решил верить анонимным аккаунтам, которым только и нужно было, чтобы мы устроили публичный цирк. Ну, может так проще переживать, не знаю. Поэтому теперь будем смеяться вместе", — написала Полтавская.

Сториз Екатерины Полтавской. Фото: instagram/poka.tya

Сториз Екатерины Полтавской. Фото: instagram/poka.tya

Однако Кристина Горняк, очевидно, не была готова смеяться. Ее оскорбило обращение "теть", и она обвинила уже нынешнюю жену бывшего в эйджизме.

"Воспитание либо есть, либо его нет... это вам, как тетя взрослая говорю", — отреагировала Горняк.

Реакция Кристины Горняк. Фото: instagram/kristygor

Также она добавила, что не хочет больше публично обсуждать этот вопрос, ведь это только его и Остапчука личный вопрос.

"Кто есть кто мы поняли, достаточно. Если что, этот вопрос касается только меня и моего бывшего мужа, третьи здесь лишние. Ну разве что не получили адвокатские удостоверение", — написала экс-жена.

Реакция Кристины Горняк. Фото: instagram/kristygor

Несмотря на желание закончить дискуссию, поклонники Кристины не могли остановиться. Их очень возмутил эйджизм и дерзкое обращение молодой жены Остапчука.

"Я беру этот удар на себя, а я стрессоустойчива. Просто извините, если вам не очень приятно читать, что в 37 — это старая женщина. Все мы когда-то были 20+, будем и 50+. Возраст — это только цифра, главное, какие мы в душе!" — закончила Горняк.

Реакция Кристины Горняк. Фото: instagram/kristygor

Полтавская попыталась оправдаться и обвинила во всем Горняк. По ее мнению, обращение "тетя" не указывает на возраст.

"Ты сама додумала... Не манипулируй возрастом. И сама не обижай женщин, потому что ты единственная из нас, кто написала о том, что 30+ — это старость", — объяснила молодая жена Остапчука.

Сториз Екатерины Полтавской. Фото: instagram/poka.tya

Напомним, экс-жена Остапчука Кристина Горняк заявила, что дом должна получить она. Также она рассказала о причине их развода.