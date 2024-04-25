Монро рассказала о первом интим.

Травести-дива Монро. Фото: instagram.com/monritta/

Известный украинский блогер и травести-дива Монро рассказала о своем первом сексуальном опыте. Звезда призналась, что ее первый интим произошел под влиянием алкоголя.

Об этом она рассказала в блице блогеру Леониду Полищуку.

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Звезда призналась, что ее первый интим был безответственным — без контрацептивов и под влиянием алкогольных напитков. Монро объяснила, что так произошло потому, что в то время когда она была подростком, было неприемлемо открыто обсуждать в обществе половое воспитание.

"Первый интим был без презерватива, и это ужасно. Это последствия отсутствия и школьного полового воспитания, и в семье. Были моменты в моей жизни, когда интим был без презерватива, и это просто рулетка. Была на кураже, на эмоциях, в состоянии алкогольного опьянения. Первый интим был в состоянии алкогольного опьянения", — поделилась Монро.

Блогер также рассказала о том, что именно в подростковом возрасте получила много комплексов с которыми не может до сих пор справиться. Звезда стеснялась собственного тела и сейчас пытается решить эту проблему с психологом.

"Меня не научили правильной телесности. Я стеснялась своего тела. Только сейчас я прорабатываю это со своим психотерапевтом", — призналась звезда.

Напомним, ранее мы писали, что Монро ходила в ТЦК и даже прошла военно-врачебную комиссию. А также блогер травести-дива Монро рассказала о своих заработках во время полномасштабной войны.