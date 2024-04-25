Монро рассказала о первом интим.

Травести-дева Монро поделилась подробностями своего первого интима
Известный украинский блогер и травести-дива Монро рассказала о своем первом сексуальном опыте. Звезда призналась, что ее первый интим произошел под влиянием алкоголя.
Об этом она рассказала в блице блогеру Леониду Полищуку.
Монро о "первом разе"
Звезда призналась, что ее первый интим был безответственным — без контрацептивов и под влиянием алкогольных напитков. Монро объяснила, что так произошло потому, что в то время когда она была подростком, было неприемлемо открыто обсуждать в обществе половое воспитание.
"Первый интим был без презерватива, и это ужасно. Это последствия отсутствия и школьного полового воспитания, и в семье. Были моменты в моей жизни, когда интим был без презерватива, и это просто рулетка. Была на кураже, на эмоциях, в состоянии алкогольного опьянения. Первый интим был в состоянии алкогольного опьянения", — поделилась Монро.
Блогер также рассказала о том, что именно в подростковом возрасте получила много комплексов с которыми не может до сих пор справиться. Звезда стеснялась собственного тела и сейчас пытается решить эту проблему с психологом.
"Меня не научили правильной телесности. Я стеснялась своего тела. Только сейчас я прорабатываю это со своим психотерапевтом", — призналась звезда.
Напомним, ранее мы писали, что Монро ходила в ТЦК и даже прошла военно-врачебную комиссию. А также блогер травести-дива Монро рассказала о своих заработках во время полномасштабной войны.
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