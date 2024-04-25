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Травесті-діва Монро поділилася подробицями свого першого інтиму

25 квітня 2024 21:57
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Монро розповіла про перший інтим — відео
Травесті-діва Монро. Фото: instagram.com/monritta/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська блогерка та травесті-діва Монро розповіла про свій перший сексуальний досвід. Зірка зізналася, що її перший інтим стався під впливом алкоголю.

Про це вона розповіла у бліці блогеру Леоніду Поліщуку.

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Монро про "перший раз"

Зірка зізналася, що її перший інтим був безвідповідальним— без контрацептивів та під впливом алкогольних напоїв. Монро пояснила, що так сталося тому, що у час коли вона була підлітком, було неприйнятно відкрито обговорювати у суспільстві статеве виховання.

"Перший інтим був без презерватива, і це жахливо. Це наслідки відсутності і шкільного статевого виховання, і в сім'ї. Були моменти в моєму житті, коли інтим був без презерватива, і це просто рулетка. Була на куражі, на емоціях, у стані алкогольного сп'яніння. Перший інтим був у стані алкогольного сп'яніння", — поділилась Монро.

Блогерка також розповіла про те, що саме у підлітковому віці отримала багато комплексів із якими не може і досі впоратися. Зірка соромилася власного тіла і зараз намагається вирішити цю проблему із психологом.

"Мене не навчили правильної тілесності. Я соромилася свого тіла. Тільки зараз я пропрацьовую це зі своїм психотерапевтом", — зізналась зірка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Монро ходила у ТЦК і навіть пройшла військово-лікарську комісію. А також блогерка травесті-діва Монро розповіла про свої заробітки під час повномасштабної війни.

алкоголь
підлітки
секс
трансгендери
шоу-бізнес
українські зірки
сексологія

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