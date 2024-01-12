Трек от alyona alyona и Jerry Heil возглавил рейтинг фанатов "Евровидения"

Певицы alyona alyona и Jerry Heil. Фото: менеджмент артисток

Накануне были опубликованы все песни Нацотбора на "Евровидение-2024". Лидером по количеству прослушиваний на YouTube стал трек Teresa & Maria от alyona alyona и Jerry Heil. Также исполнительницы возглавили рейтинг еврофанов со всего мира в приложении My Eurovision Scoreboard.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артисток.

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Лишь за сутки песня попала в тренды украинского YouTube, где занимает третье место (более 200 тысяч прослушиваний), а главные европейские обозреватели "Евровидения" и фанаты конкурса прочат украинскому дуэту призовые места на главной сцене в Мальме.

В голосовании в приложении My Eurovision Scoreboard трек Teresa & Maria занимает первое место от слушателей со всех участников Национального отбора. На пятки alyona alyona и Jerry Heil наступает участница последнего сезона шоу "Голос країни" Anka. Аутсайдерами пока является группа Nazva.

Скриншот: Telegram/uamusicblog

"Песня очень насыщена смыслами в ней заложен большой месседж в мир, отличающийся от нашего предыдущего творчества с Jerry Heil. Она объединяет нас как двух женщин и передает настроение Women's power (женская сила. — Ред.). Трек о простых истинах, которые имеют напомнить людям, что мы — люди, но можем достичь просто нереальных вершин", — рассказала alyona alyona.

Jerry Heil добавила, что в лице объединенных женщин они говорят своей песней о необходимости единения между кем-либо ради добрых дел и важных побед.

"Я искренне верю в победу правды, но в мире, исполненном шума, мы будем услышаны только, если будем объединенными и будем слаженно. Украина стала для всего мира образцом единения. Мы вместе смело посмотрели в лицо врагу и заработали как единый механизм. Это было так поразительно, что весь мир взялся нам помогать", — подытожила Jerry Heil.

Напомним, ранее мы писали, что Jerry Heil представила авторскую щедровку. Также мы рассказывали, как alyona alyona познакомилась с Jerry Heil.