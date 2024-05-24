Финалистка "Голоса страны" Марта Липчей выпустила дебютный альбом, некоторые песни в котором написал Сергей Жадан

Певица Марта Липчей. Фото: менеджмент певицы

Финалистка предпоследнего сезона шоу "Голос країни", поп-рок певица Марта Липчей представила дебютный студийный альбом под названием "Народжена в серпні". В пластинку вошли 12 треков артистки.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент Марты Липчей.

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Название альбома "Народжена в серпні" дала одноименная песня, вошедшая в лонгплей — вторая мощная коллаборация Марты Липчей и писателя, музыканта, волонтера Сергея Жадана.

Команда артистки подчеркнула, что пластинка имеет исключительную силу, а музыка отражает отвагу, которую певица нашла внутри себя и готова делиться с теми, кто в ней сегодня нуждается.

"Мой голос зазвучал в самые сложные времена для нашей страны, и это дало мне возможность понять, что я хочу транслировать в своем творчестве, кому я хочу посвящать свои песни. Они о силе украинцев, об отваге наших воинов, о непростых испытаниях, которые нам пришлось проходить, о внутреннем огне каждого из нас. Они обо мне", — рассказала Марта Липчей.

Сергей Жадан также стал соавтором четырех треков альбома: двух дуэтных песен "Говори" и "Народжена в серпні", которые уже успели полюбиться слушателям, и новых — "Для тебе" и "Наші голоси".

В поддержку дебютного альбома в день премьеры, 24 мая, Марта Липчей дала первый большой сольный концерт в Киеве. Певица вживую спела свои хиты и новые композиции. Режиссером шоу выступила титулованная Катя Царик.

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