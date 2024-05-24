Фіналістка "Голосу країни" Марта Липчей випустила дебютний альбом, деякі пісні в якому написав Сергій Жадан

Співачка Марта Липчей. Фото: менеджмент співачки

Фіналістка передостаннього сезону шоу "Голос країни", поп-рок співачка Марта Липчей презентувала дебютний студійний альбом під назвою "Народжена в серпні". До платівки увійшло 12 треків артистки.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент Марти Липчей.

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Назву альбому "Народжена в серпні" дала однойменна пісня, що увійшла до лонгплею — друга потужна колаборація Марти Липчей та письменника, музиканта, волонтера Сергія Жадана.

Команда артистки наголосила, що платівка має виняткову силу, а музика відображає відвагу, яку співачка знайшла всередині себе та якою готова ділитися з тими, хто її сьогодні потребує.

"Мій голос зазвучав у найскладніші часи для нашої країни, та це дало мені можливість зрозуміти, що я хочу транслювати у своїй творчості, кому я хочу присвячувати свої пісні. Вони про силу українців, про відвагу наших воїнів, про непрості випробування, які нам довелося проходити, про внутрішній вогонь кожного з нас. Вони про мене", — розповіла Марта Липчей.

Сергій Жадан також став співавтором чотирьох треків альбому: двох дуетних пісень "Говори" та "Народжена в серпні", які вже встигли полюбитися слухачам, та нових — "Для тебе" та "Наші голоси".

На підтримку дебютного альбому в день прем'єри, 24 травня, Марта Липчей дала перший великий сольний концерт у Києві. Співачка наживо заспівала свої хіти та нові композиції. Режисеркою шоу виступила титулована Катя Царик.

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