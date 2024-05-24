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Треки в співавторстві із Сергієм Жаданом — Марта Липчей випустила дебютний альбом

24 травня 2024 20:54
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Стас Кожушко
Редактор
Фіналістка "Голосу країни" Марта Липчей випустила дебютний альбом, деякі пісні в якому написав Сергій Жадан
Співачка Марта Липчей. Фото: менеджмент співачки
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Фіналістка передостаннього сезону шоу "Голос країни", поп-рок співачка Марта Липчей презентувала дебютний студійний альбом під назвою "Народжена в серпні". До платівки увійшло 12 треків артистки. 

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент Марти Липчей. 

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Назву альбому "Народжена в серпні" дала однойменна  пісня, що увійшла до лонгплею — друга потужна колаборація Марти Липчей та письменника, музиканта, волонтера Сергія Жадана.

Команда артистки наголосила, що платівка має виняткову силу, а музика відображає відвагу, яку співачка знайшла всередині себе та якою готова ділитися з тими, хто її сьогодні потребує. 

"Мій голос зазвучав у найскладніші часи для нашої країни, та це дало мені можливість зрозуміти, що я хочу транслювати у своїй творчості, кому я хочу присвячувати свої пісні. Вони про силу українців, про відвагу наших воїнів, про непрості випробування, які нам довелося проходити, про внутрішній вогонь кожного з нас. Вони про мене", — розповіла Марта Липчей. 

Сергій Жадан також став співавтором чотирьох треків альбому: двох дуетних пісень "Говори" та "Народжена в серпні", які вже встигли полюбитися слухачам, та нових — "Для тебе" та "Наші голоси". 

На підтримку дебютного альбому в день прем'єри, 24 травня, Марта Липчей дала перший великий сольний концерт у Києві. Співачка наживо заспівала свої хіти та нові композиції. Режисеркою шоу виступила титулована Катя  Царик. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Джамала у квітах зачарувала вагітним животиком у новому кліпі "Люблю". Також ми розповідали, що музична премія Yuna-2024 оголосила переможців.

музика
Сергій Жадан
пісні
українські зірки

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