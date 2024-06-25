Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Третья смерть в группе — внезапно умер автор хита Butterfly arrow

Третья смерть в группе — внезапно умер автор хита Butterfly

25 июня 2024 22:24
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Мертвого музыканта из группы Crazy Tow нашли в его доме.
Американский музыкант Шифти Шеллшок (Сет Бинзер). Фото: instagram.com/therealcrazytown
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Тело музыканта Шифти Шеллшока обнаружили в его доме. У него была зависимость от наркотических средств.

Об этом пишет Kerrang!

Читайте также:

Музыкант из группы Crazy Tow скончался в собственном доме

Американский музыкант Шифти Шеллшок, настоящее имя которого Сет Бинзер, скончался. Ему было 49 лет. Бездыханное тело обнаружили в его собственном доме в Лос-Анджелесе. Впрочем, причина смерти пока неизвестна.

Однако известно, что на протяжении многих лет артист злоупотреблял наркотическими веществами. Музыкант не раз пытался преодолеть свою зависимость. Даже стал участником реалити на телевидении, а в 2012 году пережил запятую.

Свою жизнь он посвятил группе Crazy Town. Самым популярным треком стал Butterfly. Она основана на фрагменте по треку Pretty Little Ditty из альбома Red Hot Chili Peppers 1989 года.

Она достигла вершины чарта Billboard Hot 100 и держалась там в течение двух недель. Также она возглавила чарты в семи странах и попала в первую десятку в чартах нескольких других, в частности, в Австралии, Канаде, Великобритании и Новой Зеландии.

Он не первый артист из группы, которая уже покинула этот мир. Также скончался гитарист Rust Epique от сердечного приступа в 2004 и DJ AM в 2009 от передозировки.

Напомним, что скончался звезда "Голодных игр", сыгравший президента Сноу. Также погиб любимец фанатов "Ходячих мертвецов" — легендарный пес.

США
наркотики
смерть
музыка
песни
певец
зарубежные звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление