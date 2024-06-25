Мертвого музыканта из группы Crazy Tow нашли в его доме.

Американский музыкант Шифти Шеллшок (Сет Бинзер). Фото: instagram.com/therealcrazytown

Тело музыканта Шифти Шеллшока обнаружили в его доме. У него была зависимость от наркотических средств.

Об этом пишет Kerrang!

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Музыкант из группы Crazy Tow скончался в собственном доме

Американский музыкант Шифти Шеллшок, настоящее имя которого Сет Бинзер, скончался. Ему было 49 лет. Бездыханное тело обнаружили в его собственном доме в Лос-Анджелесе. Впрочем, причина смерти пока неизвестна.

Однако известно, что на протяжении многих лет артист злоупотреблял наркотическими веществами. Музыкант не раз пытался преодолеть свою зависимость. Даже стал участником реалити на телевидении, а в 2012 году пережил запятую.

Свою жизнь он посвятил группе Crazy Town. Самым популярным треком стал Butterfly. Она основана на фрагменте по треку Pretty Little Ditty из альбома Red Hot Chili Peppers 1989 года.

Она достигла вершины чарта Billboard Hot 100 и держалась там в течение двух недель. Также она возглавила чарты в семи странах и попала в первую десятку в чартах нескольких других, в частности, в Австралии, Канаде, Великобритании и Новой Зеландии.

Он не первый артист из группы, которая уже покинула этот мир. Также скончался гитарист Rust Epique от сердечного приступа в 2004 и DJ AM в 2009 от передозировки.

Напомним, что скончался звезда "Голодных игр", сыгравший президента Сноу. Также погиб любимец фанатов "Ходячих мертвецов" — легендарный пес.