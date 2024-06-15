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Помер улюбленець фанатів "Ходячих мерців"

15 червня 2024 12:42
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Помер улюбленець фанатів "Ходячих мерців"
Актор Норман Рідус з собакою. Фото: instagram.com/bigbaldhead/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Бельгійська вівчарка на прізвисько Севен, яка знялася в ролі Пса в останніх трьох сезонах популярного зомбі-серіалу "Ходячі мерці", померла. Пес є давнім вірним супутником одного з головних героїв серіалу, мовчазного Деріла Діксона, якого грає Норман Рідус.

Про це пише Daily Mail.

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Норман та знімальна група висловили свої співчуття, опублікувавши фотоальбом із собакою, написавши: "Спочивай з миром, Сім". Найкращий хлопець".

 

Актор Норман Рідус з "7".
Актор Норман Рідус з "7". Фото: Eli Ade/AMC

 

Актор Норман Рідус з "7"
Актор Норман Рідус з "7". Фото: instagram.com/bigbaldhead/

 

Актор Норман Рідус з "7".
Актор Норман Рідус з "7". Фото: instagram.com/bigbaldhead/

 

Пес був представлений у дев’ятому сезоні та миттєво став улюбленцем шанувальників, а також одним із тих персонажів, які дожили до фіналу кривавого шоу.

"Ходячі мерці" відомі тим, що "вбивали" улюблених персонажів, і глядачі жартували в соціальних мережах, що "бунтуватимуть", якщо Пес помре. Севен був першим собакою, з яким Норман коли-небудь працював, і під час інтерв’ю в 2018 році він був у захваті від цього досвіду.

"Я вважаю, що він найрозумніший актор, який у нас є, — іронізував актор. — Днями ми просто зробили сцену, яка в результаті виявилася протилежною тому, що мала бути, тому що собака просто хотів зробити щось інше, і вийшло набагато краще. Ймовірно, він буде керувати шоу".

Нагадаємо, Вакарчук розповів про втрату друга родини. А раніше ми писали, що померла французька ікона стилю, яка підкорила Євробачення. 

смерть
Норман Рідус
закордонні зірки
тварини

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