Помер улюбленець фанатів "Ходячих мерців"

Актор Норман Рідус з собакою. Фото: instagram.com/bigbaldhead/

Бельгійська вівчарка на прізвисько Севен, яка знялася в ролі Пса в останніх трьох сезонах популярного зомбі-серіалу "Ходячі мерці", померла. Пес є давнім вірним супутником одного з головних героїв серіалу, мовчазного Деріла Діксона, якого грає Норман Рідус.

Про це пише Daily Mail.

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Норман та знімальна група висловили свої співчуття, опублікувавши фотоальбом із собакою, написавши: "Спочивай з миром, Сім". Найкращий хлопець".

Актор Норман Рідус з "7". Фото: Eli Ade/AMC

Актор Норман Рідус з "7". Фото: instagram.com/bigbaldhead/

Актор Норман Рідус з "7". Фото: instagram.com/bigbaldhead/

Пес був представлений у дев’ятому сезоні та миттєво став улюбленцем шанувальників, а також одним із тих персонажів, які дожили до фіналу кривавого шоу.

"Ходячі мерці" відомі тим, що "вбивали" улюблених персонажів, і глядачі жартували в соціальних мережах, що "бунтуватимуть", якщо Пес помре. Севен був першим собакою, з яким Норман коли-небудь працював, і під час інтерв’ю в 2018 році він був у захваті від цього досвіду.

"Я вважаю, що він найрозумніший актор, який у нас є, — іронізував актор. — Днями ми просто зробили сцену, яка в результаті виявилася протилежною тому, що мала бути, тому що собака просто хотів зробити щось інше, і вийшло набагато краще. Ймовірно, він буде керувати шоу".

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