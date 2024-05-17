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Третий сезон сериала "Бриджертоны" снимала кинооператор с Украины

17 мая 2024 22:07
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Украинка Диана Олифирова снимала третий сезон "Бриджертонов" - видео
Украинская оператор Диана Олифирова. Фото: instagram.com/dianaolifirovadop
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинская оператор Диана Олифирова приняла участие в съемке последних эпизодов третьего сезона сериала "Бриджертоны". Режиссер Эндрю Ан доволен ее работой.

Об этом он написал в Instagram.

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16 мая состоялась премьера первой части третьего сезона сериала "Бриджертоны".

3 и 4 серии снимала кинооператорка из Украины — Диана Олифирова. Она закончила Киевский национальный университет кино, театра и телевидения имени И.К.Карпенко-Карого.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Andrew Ahn (@andrewahnfilms)

В ходе презентации нового сезона режиссер сериала Эндрю Ан отметил весомый вклад и подчеркнул талант украинского оператора.

"Благодарю нашего оператора Диану Олифирову за ее вдохновенность и талант", — написал режиссер.

Сама же Диана лишь запостила тизер сезона и писала, что с нетерпением ожидает на его выход, а в день премьеры запостила в сториз фото в рамочке со съемок.

Сторез Дианы Олифировой. Фото: instagram.com/dianaolifirovadop
Сториз Дианы Олифировой. Фото: instagram.com/dianaolifirovadop

Напомним, мы рассказывали, что интересного зрители увидели в третьем сезоне "Бриджертонов". Также украинская кинокоманда в течение 10 лет снимала фильм "Дом Слово: бесконечный роман" и он, наконец, вышел.

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