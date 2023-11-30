Триллер о лесном извращенце и Катрин Денев в роли супруги президента: кинопремьеры недели

Кадр из фильма "Первая леди". Фото: Google

На этой неделе в украинский кинопрокат вышли семь новых фильмов. Среди них, в частности, новый фильм с французской кинодивой Катрин Денев и философская антиутопическая анимация о будущем.

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Первая леди (Франция)

Биографическая драма расскажет о супруге французского президента Жака Ширака. По отзывам критиков, творческой команде удалось создать многогранный образ героини, которую сыграла 80-летняя Катрин Денев. В фильме много отсылок к реальным событиям, а также присутствуют архивные съемки и реконструированные видеофрагменты.

Дочь болотного короля (США)

По сюжету триллера, детектива и криминальной драмы, Джейкоб Холбрук похитил девушку и на протяжении 12 лет удерживал ее в домике посреди леса как можно дальше от человеческих глаз. Почти сразу у них родилась дочь Хелена. За годы, что девочка жила рядом с отцом, он успел научить ее, как выживать среди дикой природы.

Теперь Хелена уже взрослая женщина, она замужем и имеет ребенка. До последнего времени она знала, что ее отец, которого она в последний раз видела в 10-летнем возрасте, сидит в тюрьме. Полиция сообщает, что Джейкоб Холбрук скрылся. С этого момента вся жизнь женщины меняется.

Пластиковое небо (Словакия, Венгрия)

События анимации происходят в 2123 году в столице Венгрии, Будапеште, вернее, его футуристической версии, существующей под защитным куполом. Из-за экологических условий жить вне этого купола невозможно: в засушливых пустынях все растения и животные вымерли, а люди живут только до 50 лет.

После этого им вживляют специальный имплант, превращающий тело в дерево. Такой имплант добровольно принимает недавно потерявшая сына 32-летняя Нора. Но ее муж, теперь рискующий остаться совсем один, готов нарушить все возможные правила, чтобы спасти жизнь любимой.

Тихая ночь (США)

Уникальной особенностью нового фильма есть то, что он полностью лишен диалогов. По сюжету, в канун Рождества в семье Годлака произошла трагедия. Во время перестрелки, организованной местными криминальными группировками, был убит его маленький сын.

Мужчина как раз игрался во дворе с мальчиком, когда это произошло. Он также получил ранение, из-за которого навсегда останется немым. Единственный смысл жизни горюющего отца — верить в то, что виновники смерти его сына тоже будут убиты.

Бесконечность по Флориану (Литва, США)

По сюжету документального фильма, в канун своего 90-летия украинский архитектор Флориан Юрьев получает плохие новости. Государство сдало в аренду застройщику его главное архитектурное произведение — "Летающую тарелку" на Лыбидской площади в Киеве. Теперь здесь должен появиться очередной торговый центр. С помощью молодых архитекторов и активистов Флориан решает сорвать эту сомнительную сделку.

Принцесса и охранник (Канада)

По сюжету, Лекси имеет магазин в Нью-Йорке и проводит мастер-классы по гончарному искусству. Чтобы навестить дочь в город, приезжают родители девушки. На самом деле она монаршая личность. Король Альфред и королева Шарлотта позволили своей дочери некоторое время пожить привычной жизнью, но пришла пора возвращаться к своим королевским обязанностям.

Как заняться сексом (Великобритания, Греция)

По сюжету три молодые подруги из Великобритании вместе отдыхают на одном из греческих курортов. Они уверены, что это будет лучший отдых в их жизни. Тара до сих пор не потеряла девственность. По мнению подруг, лучшего места для этого не найти.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на прошлой неделе. Также мы рассказывали, будет ли продолжение фильма "Барби" с Марго Робби в главной роли.