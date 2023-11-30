Трилер про лісового збоченця та Катрін Деньов у ролі дружини президента: кінопрем'єри тижня

Кадр з фільму "Перша леді". Фото: Google

Цього тижня в український кінопрокат вийшли сім нових фільмів. Серед них, зокрема, новий фільм з французькою кінодівою Катрін Деньов та філософська антиутопічна анімація про майбутнє.

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Перша леді (Франція)

Біографічна драма розкаже про дружину французького президента Жака Ширака. За відгуками критиків, творчій команді вдалося створити багатогранний образ героїні, яку зіграла 80-річна Катрін Деньов. У фільмі багато відсилок до реальних подій, а також присутні архівні зйомки та реконструйовані відеофрагменти.

Дочка болотного короля (США)

За сюжетом трилера, детектива та кримінальної драми, Джейкоб Холбрук викрав дівчину і впродовж 12 років утримував її у будиночку посеред лісу якомога далі від людських очей. Майже одразу у них народилася донька Хелена. За ті роки, що дівчинка жила поряд із батьком, він встиг навчити її, як виживати серед дикої природи.

Тепер Хелена вже доросла жінка, вона заміжня і має дитину. До останнього часу вона знала, що її батько, якого вона востаннє бачила у 10-річному віці, сидить у в’язниці. Поліція повідомляє, що Джейкоб Холбрук втік. З цієї миті усе життя жінки змінюється.

Пластикове небо (Словаччина, Угорщина)

Події анімації відбуваються 2123 року в столиці Угорщини, Будапешті, точніше, його футуристичній версії, яка існує під захисним куполом. Через екологічні умови життя поза цим куполом неможливе: в посушливих пустелях усі рослини й тварини вимерли, а люди живуть лише до 50 років.

Після цього їм вживляють спеціальний імплант, який перетворює тіло на дерево. Такий імплант добровільно приймає 32-річна Нора, яка нещодавно втратила сина. Але її чоловік, що тепер ризикує залишитись зовсім один, готовий порушити всі можливі правила, аби врятувати життя коханої.

Тиха ніч (США)

Унікальною особливістю нового фільму є те, що він повністю позбавлений діалогів. За сюжетом, напередодні Різдва у родині Годлака сталася трагедія. Під час перестрілки, яку організували місцеві кримінальні угруповання, було вбито його маленького сина.

Чоловік саме бавився на подвір'ї з хлопчиком, коли це сталося. Він також отримав поранення, через яке назавжди залишиться німим. Єдиний сенс життя згорьованого батька — вірити в те, що винуватці смерті його сина також будуть вбиті.

Нескінченність за Флоріаном (Литва, США)

За сюжетом документального фільму, напередодні свого 90-річчя український архітектор Флоріан Юр’єв отримує погані новини. Держава здала в оренду забудовнику його головний архітектурний твір — "Летючу тарілку" на Либідській площі в Києві. Тепер тут має постати черговий торговельний центр. За допомогою молодих архітекторів і активістів Флоріан вирішує зірвати цю сумнівну оборудку.

Принцеса та охоронець (Канада)

За сюжетом, Лексі має крамничку у Нью-Йорку та проводить майстер-класи з гончарного мистецтва. Аби навідати доньку, до міста приїздять батьки дівчини. Насправді вона монарша особа. Король Альфред та королева Шарлотта дозволили своїй доньці деякий час пожити звичним життям, та настав час повертатися до своїх королівських обов’язків.

Як зайнятись сексом (Велика Британія, Греція)

За сюжетом, три молоді подруги із Великої Британії разом відпочивають на одному з грецьких курортів. Вони переконані, що це буде кращий відпочинок у їхньому житті. Тара досі не втратила цноту. На думку подруг, кращого місця для цього не знайти.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український кінопрокат минулого тижня. Також ми розповідали, чи буде продовження стрічки "Барбі" з Марго Роббі в головній ролі.