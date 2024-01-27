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Держались за руки — Брэдли Купер и Джиджи Хадид больше не скрывают отношения

27 января 2024 11:19
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Держались за руки — Брэдли Купер и Джиджи Хадид больше не скрывают отношения
Брэдли Купер и Джиджи Хадид на прогулке. Фото: GoffPhotos
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Актер Брэдли Купер и модель Джиджи Хадид впервые публично продемонстрировали свои чувства. Об отношениях звездной пары ходили слухи еще с осени, однако теперь они подтвердили их.

Об этом пишет Daily Mail.

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49-летний Брэдли Купер и 28-летняя Джиджи Хадид держались за руки и прогуливались по улицам Лондона, несмотря на папарацци. Таким образом, звезды, вероятно, решили официально подтвердить свои отношения.

 

Брэдли Купер, Джиджи Хадид
Брэдли Купер и Джиджи Хадид на прогулке. Фото: GoffPhotos

Известно, что роман начался еще в октябре. Тогда Брэдли и Джиджи якобы познакомила экс-жена актера — российская модель Ирина Шейк.

Звезды скрывали свои отношения, однако их часто видели вместе. Накануне папарацци сняли, как они вместе отправляются из Нью-Йорка в Лондон.

Более того, в прошлом месяце Брэдли купил дом у семейной конной фермы своей девушки Джиджи в Пенсильвании.

 

Брэдли Купер, Джиджи Хадид
Брэдли Купер и Джиджи Хадид на прогулке. Фото: GoffPhotos

На прогулке по Лондону Брэдли Купер был одет в милитари брюки-карго, черное пальто, кроссовки Nike и объемную шапку. Его девушка надела широкие шерстяные штаны, кожаный бомбер, дополнила образ маленькой сумочкой и солнечными очками.

 

Брэдли Купер, Джиджи Хадид
Брэдли Купер и Джиджи Хадид на прогулке. Фото: GoffPhotos

Напомним, Брэдли Купер ушел из презентации своего фильма, чтобы помочь дочери.

Также мы писали, что Белла Хадид снялась в откровенной фотосессии впервые после продолжительной паузы.

Ирина Шейк
роман
Джиджи Хадид
актеры
модель
зарубежные звезды

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