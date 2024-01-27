Держались за руки — Брэдли Купер и Джиджи Хадид больше не скрывают отношения

Брэдли Купер и Джиджи Хадид на прогулке. Фото: GoffPhotos

Актер Брэдли Купер и модель Джиджи Хадид впервые публично продемонстрировали свои чувства. Об отношениях звездной пары ходили слухи еще с осени, однако теперь они подтвердили их.

Об этом пишет Daily Mail.

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49-летний Брэдли Купер и 28-летняя Джиджи Хадид держались за руки и прогуливались по улицам Лондона, несмотря на папарацци. Таким образом, звезды, вероятно, решили официально подтвердить свои отношения.

Брэдли Купер и Джиджи Хадид на прогулке. Фото: GoffPhotos

Известно, что роман начался еще в октябре. Тогда Брэдли и Джиджи якобы познакомила экс-жена актера — российская модель Ирина Шейк.

Звезды скрывали свои отношения, однако их часто видели вместе. Накануне папарацци сняли, как они вместе отправляются из Нью-Йорка в Лондон.

Более того, в прошлом месяце Брэдли купил дом у семейной конной фермы своей девушки Джиджи в Пенсильвании.

Брэдли Купер и Джиджи Хадид на прогулке. Фото: GoffPhotos

На прогулке по Лондону Брэдли Купер был одет в милитари брюки-карго, черное пальто, кроссовки Nike и объемную шапку. Его девушка надела широкие шерстяные штаны, кожаный бомбер, дополнила образ маленькой сумочкой и солнечными очками.

Брэдли Купер и Джиджи Хадид на прогулке. Фото: GoffPhotos

Напомним, Брэдли Купер ушел из презентации своего фильма, чтобы помочь дочери.

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