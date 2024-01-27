Трималися за руки — Бредлі Купер і Джіджі Хадід більше не приховують стосунки

Бредлі Купер і Джиджи Хадід на прогулянці. Фото: GoffPhotos

Актор Бредлі Купер і модель Джіджі Хадід вперше публічно продемонстрували свої почуття. Про стосунки зіркової пари ходили чутки ще з осені, проте тепер вони підтвердили їх.

Про це пише Daily Mail.

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49-річний Бредлі Купер і 28-річна Джіджі Хадід трималися за руки і прогулювалися вулицями Лондона, не зважаючи на папараці. Таким чином зірки, вірогідно, вирішили офіційно підтвердити свої стосунки.

Бредлі Купер і Джиджи Хадід на прогулянці. Фото: GoffPhotos

Відомо, що їхній роман розпочався ще у жовтні. Тоді Бредлі і Джіджі нібито познайомила ексдружина актора — російська модель Ірина Шейк.

Зірки приховували свої стосунки, проте їх часто бачили разом. Напередодні папараці засняли, як вони разом вирушають з Нью Йорка у Лондон.

Більше того, минулого місяця Бредлі купив будинок біля сімейної кінної ферми своєї дівчини Джіджі в Пенсільванії.

Бредлі Купер і Джиджи Хадід на прогулянці. Фото: GoffPhotos

На прогулянці Лондоном Бредлі Купер був одягнений у мілітарі брюки-карго, чорне пальто, кросівки Nike і об'ємну шапку. Його дівчина одяшнула широкі вовняні штани, шкіряний бомбер, доповнила образ маленькою сумочкою і сонячними окулярами.

Бредлі Купер і Джиджи Хадід на прогулянці. Фото: GoffPhotos

Нагадаємо, Бредлі Купер втік з презентації свого фільму, щоб допомогти донці.

Також ми писали, що Белла Хадід знялась у відвертій фотосесії вперше після тривалої паузи.