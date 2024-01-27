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Трималися за руки — Бредлі Купер і Джіджі Хадід більше не приховують стосунки

27 січня 2024 11:19
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Трималися за руки — Бредлі Купер і Джіджі Хадід більше не приховують стосунки
Бредлі Купер і Джиджи Хадід на прогулянці. Фото: GoffPhotos
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Актор Бредлі Купер і модель Джіджі Хадід вперше публічно продемонстрували свої почуття. Про стосунки зіркової пари ходили чутки ще з осені, проте тепер вони підтвердили їх. 

Про це пише Daily Mail

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49-річний Бредлі Купер і 28-річна Джіджі Хадід трималися за руки і прогулювалися вулицями Лондона, не зважаючи на папараці. Таким чином зірки, вірогідно, вирішили офіційно підтвердити свої стосунки. 

 

Бредли Купер, Джиджи Хадід
Бредлі Купер і Джиджи Хадід на прогулянці. Фото: GoffPhotos

Відомо, що їхній роман розпочався ще у жовтні. Тоді Бредлі і Джіджі нібито познайомила ексдружина актора — російська модель Ірина Шейк. 

Зірки приховували свої стосунки, проте їх часто бачили разом. Напередодні папараці засняли, як вони разом вирушають з Нью Йорка у Лондон. 

Більше того, минулого місяця Бредлі купив будинок біля сімейної кінної ферми своєї дівчини Джіджі в Пенсільванії.

 

Бредли Купер, Джиджи Хадид
Бредлі Купер і Джиджи Хадід на прогулянці. Фото: GoffPhotos

На прогулянці Лондоном Бредлі Купер був одягнений у мілітарі брюки-карго, чорне пальто, кросівки Nike і об'ємну шапку. Його дівчина одяшнула широкі вовняні штани, шкіряний бомбер, доповнила образ маленькою сумочкою і сонячними окулярами. 

 

Бредли Купер, Джиджи Хадид
Бредлі Купер і Джиджи Хадід на прогулянці. Фото: GoffPhotos

Нагадаємо, Бредлі Купер втік з презентації свого фільму, щоб допомогти донці. 

Також ми писали, що Белла Хадід знялась у відвертій фотосесії вперше після тривалої паузи. 

Ірина Шейк
роман
Джіджі Хадід
актори
модель
закордонні зірки

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