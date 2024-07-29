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Тринчер чуть не подралась с Tayanna за внимание Решетника — ведущий в шоке

29 июля 2024 16:57
Галина Войтенко - Редактор
Новый сезон Холостячки — Решетник намекнул, кто может стать новой героиней
Украинский телеведущий Григорий Решетник в шоу "Жабагадюка". Фото: скриншот с YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Несменный ведущий романтического шоу "Холостяк" Григорий Решетник высмеял новый сезон женского проекта. Украинский шоумен, режиссер и диктор снял совместное видео с певицами Анной Тринчер и Tayanna, которые стремятся стать главными героинями нового сезона шоу "Холостячка".

Соответствующее видео появилось на странице Григория Решетника в Instagram.

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Григорий Решетник с Анной Тринчер и Tayanna

На странице украинского телеведущего появилось видео, снятое вместе с певицами Анной Тринчер и Tayanna. На кадрах девушки приходят к Решетнику, который постоянно ведет шоу "Холостяк", чтобы принять участие в новом сезоне проекта "Холостячка".

При этом, Тринчер надела короткое черное платье, которое подчеркивало ее стройное тело, а Tayanna — короткое платье яркого оттенка. Когда девушки подошли к Решетнику, они попросились принять участие в шоу, но мужчина сбежал от них.

"Борьба за следующий сезон "Холостячки" началась…", — написал Григорий Решетник в описании под видео.

Публикация со страницы Григория Решетника
Григорий Решетник с Анной Тринчер и Tayanna в новом видео. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на новое видео Григория Решетника

Подписчики украинского телеведущего не прошли мимо и начали комментировать видео. В частности, пользователи Instagram обратили внимание на Анну Тринчер, которая только недавно развелась со своим мужем, блогером Александром Волошиным.

  • Тринчер еще не успела от отношений отойти, а уже в другие хочет лезть? Может, кого-то другого нужно, кто действительно желает встретить человека, с которым отношения можно строить, а не попиариться?
  • Я за Лесю Ивановну, если будет Тринчер, то даже смотреть не буду
  • Надеюсь, что Тринчер не участвует? Ибо это будет ужас
Комментарии со страницы Григория Решетника
Комментарии со страницы Григория Решетника. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Григория Решетника
Комментарий со страницы Григория Решетника. Фото: скриншот из Instagram

Новый сезон шоу "Холостячка"

Не так давно украинский ведущий Григорий Решетник ответил на популярный вопрос о том, выйдет ли новый сезон романтического шоу "Холостячка". По его словам, несмотря на то, что сейчас очень тяжело снимать два проекта, новый сезон, все же, выйдет.

"Очень сложно в такое время делать сразу два проекта, но я хочу сказать, что "Холостячке" быть, ведь очень многие талантливые холостячки до сих пор ищут свою любовь. Хочется дать шанс и осчастливить как можно больше женщин Украины", — заявил Григорий Решетник.

Напомним, мы писали о том, что ведущий Григорий Решетник признался, пойдет ли он на фронт.

Ранее мы рассказывали о том, что телеведущий Григорий Решетник показал анонс нового сезона шоу "Холостяк".

Также мы сообщали, что украинский ведущий Григорий Решетник снял смешное видео со своей женой.

шоу Холостяк Григорий Решетник Холостячка шоу-бизнес

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