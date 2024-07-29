Новий сезон Холостячки — Решетнік натякнув, хто може стати новою героїнею

Український телеведучий Григорій Решетнік у шоу "Жабагадюка". Фото: скриншот з YouTube

Незмінний ведучий романтичного шоу "Холостяк" Григорій Решетнік висміяв новий сезон жіночого проєкта. Український шоумен, режисер і диктор зняв спільне відео зі співачками Анною Трінчер і Tayanna, які прагнуть стати головними героїнями нового сезону шоу "Холостячка".

Відповідне відео з’явилося на сторінці Григорія Решетніка в Instagram.

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Григорій Решетнік з Анною Трінчер і Tayanna

На сторінці українського телеведучого з’явилося відео, яке він зняв разом зі співачками Анною Трінчер і Tayanna. На кадрах дівчата приходять до Решетніка, який постійно веде шоу "Холостяк", щоб взяти участь у новому сезоні проєкта "Холостячка".

При цьому, Трінчер одягнула коротку чорну сукню, яка підкреслювала її струнке тіло, а Tayanna — коротку сукню яскравого відтінка. Коли дівчата підійшли до Решетніка, вони попросилися взяти участь у шоу, але чоловік втік від них.

"Боротьба за наступний сезон "Холостячки" розпочалася…", — написав Григорій Решетнік в описі під відео.

Григорій Решетнік з Анною Трінчер і Tayanna у новому відео. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на нове відео Григорія Решетніка

Підписники українського телеведучого не пройшли повз і почали коментувати відео. Зокрема, користувачі Instagram звернули увагу на Анну Трінчер, яка тільки нещодавно розлучилася зі своїм чоловіком, блогером Олександром Волошиним.

Трінчер ще не встигла від стосунків відійти, а вже в інші хоче лізти? Може когось іншого треба, хто дійсно бажає зустріти людину, з якою стосунки можна будувати, а не попіаритись?

Я за Лесю Іванівну, якщо буде Трінчер, то навіть дивитись не буду

Сподіваюсь, що Трінчер не бере участь? Бо це буде жах

Коментарі зі сторінки Григорія Решетніка. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Григорія Решетніка. Фото: скриншот з Instagram

Новий сезон шоу "Холостячка"

Не так давно український ведучий Григорій Решетнік відповів на популярне питання щодо того, чи вийде новий сезон романтичного шоу "Холостячка". За його словами, попри те, що зараз дуже важко знімати два проєкта, новий сезон, все ж таки, вийде.

"Дуже складно в такий час робити одразу два проєкти, але я хочу сказати, що "Холостячці" бути, адже дуже багато талановитих холостячок досі шукають своє кохання. Хочеться дати шанс і ощасливити якомога більше жінок України", — заявив Григорій Решетнік.

Нагадаємо, ми писали про те, що ведучий Григорій Решетнік зізнався, чи піде він на фронт.

Раніше ми розповідали про те, що телеведучий Григорій Решетнік показав анонс нового сезону шоу "Холостяк".

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