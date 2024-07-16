Лайфхаки от Анны Тринчер как вернуть жизненную энергию

Певица, блогер Анна Тринчер. Фото: Instagram/annatrincher_officia

У многих знаменитостей есть свои методы борьбы со стрессом и упадком сил или мотивации. На съемках нового сезона шоу "Хто зверху?" своими лайфхаками поделилась певица, блогер Анна Тринчер.

Об этом сообщает "Новый канал".

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22-летняя инфлюенсер отметила, что она очень эмоциональный человек. Поэтому, по словам Анны, она часто быстро исчерпывает ресурс и выгорает, испытывает моральное опустошение. В последнее время Тринчер подробно изучает эту тему, потому уже знает несколько действенных лайфхаков.

"Во-первых, постоянно помните о своей нервной системе. Она не вечна и обладает свойством раздражаться от людей, шума, других препятствий. Поэтому выделяйте хотя бы один день, чтобы просто лежать и ничего не делать. Или поехать на природу и побыть наедине со своими мыслями", — отметила Тринчер.

Следующий момент — треугольник возвращения жизненной энергии. По словам Тринчер, есть три звена: я — тело, я — социум, я — внутреннее.

"Я — тело" — это любые физические активности. "Я — социум" — это общение с людьми. "Я — внутреннее" — это медитации, разговоры с собой, сеансы у психолога. Все эти три составляющие точно вернут жизненную энергию. Кому-то подходит все, кому-то что-то одно. Познавайте себя", — подытожила певица.

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