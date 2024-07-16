Лайфхаки від Анни Трінчер, як повернути життєву енергію

Співачка, блогерка Анна Трінчер. Фото: Instagram/annatrincher_officia

У багатьох знаменитостей свої методи боротися зі стресом та занепадом сил чи мотивації. На зйомках нового сезону шоу "Хто зверху?" своїми лайфхаками поділилася співачка, блогерка Анна Трінчер.

Про це повідомляє "Новий канал".

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Як Анна Трінчер бореться зі стресом

22-річна інфлюєнсерка зауважила, що вона дуже емоційна людина. Через це, за словами Анни, вона часто швидко вичерпує ресурс і вигорає, відчуває моральне спустошення. Останнім часом Трінчер детально вивчає цю тему, тому вже знає кілька дієвих лайфхаків.

"По-перше, постійно пам’ятайте про свою нервову систему. Вона не вічна та має властивість дратуватися від людей, галасу, інших перешкод. Тож виділяйте хоча б один день, аби просто лежати й нічого не робити. Або поїхати на природу і побути наодинці зі своїми думками", — зазначила Трінчер.

Наступний момент — трикутник повернення життєвої енергії. За словами Трінчер, є три ланки: я — тіло, я — соціум, я — внутрішнє.

"Я — тіло" — це будь-які фізичні активності. "Я — соціум" — це спілкування з людьми. "Я — внутрішнє" — це медитації, розмови із собою, сеанси у психолога. Всі ці три складові точно повернуть життєву енергію. Комусь підходить все, комусь щось одне. Вивчайте себе", — підсумувала співачка.

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