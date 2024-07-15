Позитив вдруге одружився — фото молодят

Репер Позитив із танцівницею Юлією Сахневич. Фото: instagram.com/positiff/

Відомий український репер Позитив (справжнє ім'я — Олексій Завгородній) одружився із танцівницею Юлією Сахневич. Подружжя вперше показалося шанувальникам із обручками.

Відповідні фото репер опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Репер офіційно зареєстрував шлюб із танцівницею Юлією Сахневич, з якою виступав на проєкті "Танці з зірками". Позитив поділився із шанувальниками романтичними фото, на яких вони позують перед камерою у весільних обручках.

Для весільної фотосесії репер обрав білу сорочку та сірі брюки вільного крою. Юлія з'явилась у кадрі в приталених штанах у смужку, білому топі та сорочці в тон.

"Кохаю", — лаконічно підписав фото музикант.

Репер Позитив із танцівницею Юлією Сахневич. Фото: instagram.com/positiff/

Репер Позитив та Юлія Сахневич офіційно разом. Фото: instagram.com/positiff/

Репер Позитив та Юлія Сахневич стали подружжям. Фото: instagram.com/positiff/

Репер Позитив та Юлія Сахневич зареєстрували шлюб. Фото: instagram.com/positiff/

Репер Позитив та Юлія Сахневич стали чоловіком та дружиною. Фото: instagram.com/positiff/

Репер Позитив та Юлія Сахневич радіють новому статусу. Фото: instagram.com/positiff/

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Позитив зізнався, чи готовий він мати сім’ю. А також артист розповів про стосунки зі співачкою Мішель Андраде.