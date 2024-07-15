Позитив вдруге одружився — фото молодят

Позитив одружився з танцівницею Юлією Сахневич — фото
Відомий український репер Позитив (справжнє ім'я — Олексій Завгородній) одружився із танцівницею Юлією Сахневич. Подружжя вперше показалося шанувальникам із обручками.
Відповідні фото репер опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Позитив та Юлія Сахневич стали чоловіком та дружиною
Репер офіційно зареєстрував шлюб із танцівницею Юлією Сахневич, з якою виступав на проєкті "Танці з зірками". Позитив поділився із шанувальниками романтичними фото, на яких вони позують перед камерою у весільних обручках.
Для весільної фотосесії репер обрав білу сорочку та сірі брюки вільного крою. Юлія з'явилась у кадрі в приталених штанах у смужку, білому топі та сорочці в тон.
"Кохаю", — лаконічно підписав фото музикант.
Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Позитив зізнався, чи готовий він мати сім’ю. А також артист розповів про стосунки зі співачкою Мішель Андраде.
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