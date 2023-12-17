Тринчер показала "старшенькую" себя в детстве и рассказала о буллинге

Анна Тринчер в подростковом возрасте. Фото: instagram.com/annatrincher_official

Певица Анна Тринчер поделилась воспоминаниями с детства, а также архивными видео и рассказала, что с юного возраста ее всегда окружал хейт. Девушка поделилась секретом, как научилась бороться с этим.

Об этом рассказала в своем Instagram.

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Анна Тринчер поделилась архивными видео, на которых она еще маленькая поет в клипе и на сцене. Девушка рассказала, что в то время была неуверенной в себе, хотя очень любила петь.

Скриншот со сторис instagram.com/annatrincher_official

"Она очень любила петь, выступать на сцене. Ей так нравилась жизнь артиста, аплодисменты. Вместо гуляний она шла на занятия по вокалу. Самой счастливой она себя чувствовала, когда люди улыбались от ее пения", — рассказала Аня о себе.

Но уже тогда девочку окружал хейт. Незнакомые люди писали, что она плохо поет и даже называли "страшненькой".

Скриншот со сторис instagram.com/annatrincher_official

Но, несмотря на это, Тринчер продолжала идти к своей цели — она продолжала петь, участвовала в кастингах и конкурсах. Как результат — стала известной певицей.

И хотя Аня до сих пор получает много хейта, она научилась не реагировать на него. В этом ей помогло познание себя, в том числе психология и медитации.

Скриншот со сторис instagram.com/annatrincher_official

Напомним, Ефросинина впервые прокомментировала свое интервью с Тринчер.

Также мы писали, что Тринчер выпустила первый клип после развода с Волошиным.