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Трінчер показала "страшненьку" себе у дитинстві і розповіла про булінг

17 грудня 2023 16:15
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Трінчер показала "старшеньку" себе у дитинстві і розповіла про булінг
Анна Трінчер у підлітковому віці. Фото: instagram.com/annatrincher_official
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Співачка Анна Трінчер поділилася спогадами з дитинства, а також архівними відео і розповіла, що з юного віку її завжди оточував хейт. Дівчина поділилася секретом, як навчилася боротися з цим. 

Про це розповіла у своєму Instagram

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Почала вивчати себе

Анна Трінчер поділилася архівними відео, на яких вона ще маленька співає у кліпі та на сцені. Дівчина розповіла, що у той час була невпевненою у собі, хоча дуже любила співати.

 

Анна Трінчер
Скриншот зі сторіс instagram.com/annatrincher_official

"Вона дуже любила співати, виступати на сцені. Їй так подобалося життя артиста, оплески. Замість гулянок вона йшла на заняття з вокалу. Найщасливішою вона себе відчувала, коли люди усміхалися від її співу", — розповіла Аня про себе. 

Але вже у той час дівчинку оточував хейт. Незнайомі люди писали, що вона погано співає і навіть називали "страшненькою".

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/annatrincher_official

Та незважаючи на це Трінчер продовжувала йти до своєї мети — вона продовжувала співати, брала участь у кастингах та конкурсах. Як результат — стала відомою співачкою. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @annatrincher_official

І хоча Аня і досі отримує багато хейту, вона навчилася не реагувати на нього. У цьому їй допомогло пізнання себе, зокрема психологія і медитації. 

 

Анна
Скриншот зі сторіс instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, Єфросиніна вперше прокоментувала своє інтерв'ю з Трінчер.

Також ми писали, що Трінчер випустила перший кліп після розлучення з Волошиним.

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