Тринчер рассказала, почему на Новый год она не будет покупать шампанское

Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Певица Анна Тринчер рассказала, что будет пить на Новый год. Оказалось, что алкоголь звезде не нравится.

Об этом она эксклюзивно рассказала Новини.LIVE.

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Тринчер алкоголь не импонирует

Известная блоггерка и певица Анна Тринчер поделилась с нашими журналистами, что она будет пить на праздниках. Звезда сейчас занимается духовными практиками и развитием внутреннего мира. Этот год она встретит совсем по-иному, чем прошлый.

"Мне вообще сейчас ни алкоголь, ни сигареты не импонируют. Разве что очень ситуативно в небольших пропорциях. Чем больше я действительно "употребляю" чай, тем больше в меня не лезет алкоголь", — рассказала звезда.

Артистка добавила в свои будни чайные церемонии. Это одна из методик, которая помогает ей чувствовать себя лучше. Алкоголь же наоборот — разрушал ее.

"Мне в целом он никогда не нравился. Я не понимала прикола и чисто за компанию там какое-нибудь проссеко, но никогда не испытывала от него какого-то классного эффекта. Ни состояние мне не нравилось, ни самочувствие, ни то, как он влияет на организм. Он очень пагубно влияет. Поэтому вместо шампанского будет чай", — поделилась с журналистами Новини.LIVE звезда.

Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

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