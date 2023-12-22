Тринчер рассказала, почему на Новый год она не будет покупать шампанское
Певица Анна Тринчер рассказала, что будет пить на Новый год. Оказалось, что алкоголь звезде не нравится.
Об этом она эксклюзивно рассказала Новини.LIVE.
Тринчер алкоголь не импонирует
Известная блоггерка и певица Анна Тринчер поделилась с нашими журналистами, что она будет пить на праздниках. Звезда сейчас занимается духовными практиками и развитием внутреннего мира. Этот год она встретит совсем по-иному, чем прошлый.
"Мне вообще сейчас ни алкоголь, ни сигареты не импонируют. Разве что очень ситуативно в небольших пропорциях. Чем больше я действительно "употребляю" чай, тем больше в меня не лезет алкоголь", — рассказала звезда.
Артистка добавила в свои будни чайные церемонии. Это одна из методик, которая помогает ей чувствовать себя лучше. Алкоголь же наоборот — разрушал ее.
"Мне в целом он никогда не нравился. Я не понимала прикола и чисто за компанию там какое-нибудь проссеко, но никогда не испытывала от него какого-то классного эффекта. Ни состояние мне не нравилось, ни самочувствие, ни то, как он влияет на организм. Он очень пагубно влияет. Поэтому вместо шампанского будет чай", — поделилась с журналистами Новини.LIVE звезда.
Напомним, что Тринчер рассказала, сколько стоит ее выступление на Новый год.
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