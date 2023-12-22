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Трінчер розповіла, чому на Новий рік вона не купуватиме шампанське

22 грудня 2023 17:56
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Трінчер розповіла, чому на Новий рік вона не купуватиме шампанське
Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Співачка Анна Трінчер розповіла, що буде пити на Новий рік. Виявилось, що алкоголь зірці не смакує.

Про це зірка ексклюзивно розповіла Новини.LIVE.

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Трінчер шампанське не імпонує

Відома блогерка та співачка Анна Трінчер поділилась з нашими журналістами, що вона питиме на святах. Зірка зараз займається духовними практиками і розвитком внутрішнього світу. Цей рік вона зустріне зовсім інакше, ніж минулий.

"Мені взагалі зараз ні алкоголь, ні цигарки не імпонують. Хіба що дуже ситуативно в невеликих пропорціях. Чим більше я дійсно "употребляю" чай, тим більше в мене не влазить алкоголь", — розповіла зірка.

Артистка додала у свої будні чайні церемонії. Це одна з методик, яка допомогає їй відчувати себе краще. Алкоголь ж навпаки — руйнував її.

"Мені в цілому він ніколи не подобався. Я не розуміла приколу і чисто за компанію там якесь проссеко, але ніколи не відчувала від нього якогось класного ефекту. Ні стан мені не подобався, ні самопочуття, ні те, як він впливає на організм. Він дуже пагубно впливає. Тому замість шампанського буде чай", — поділилася з журналістами Новини.LIVE зірка.

Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Нагадуємо, що Трінчер розповіла, скільки коштує її виступ на Новий рік.

Раніше епатажний блогер зробив зі Злати Огнєвіч Анну Трінчер.

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