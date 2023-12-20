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Трінчер розповіла, скільки коштує її виступ на Новий рік

20 грудня 2023 11:23
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Трінчер розповіла, скільки коштує її виступ на Новий рік
Співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Відома співачка та блогерка Анна Трінчер відкрила таємницю її сценічного гонорару на новорічні свята. Зірка говорить, що раніше заробляла більше.

Про це співачка ексклюзивно розповіла Новини.LIVE.

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Українська співачка та блогерка-мільйонниця Анна Трінчер поділилась з нашими журналістами планами на новорічну ніч. Співачка ще роздумує, чи варто їй витрачати свята на роботу.

"Я поки що думаю. Ще не визначилась, але на даний момент планів працювати немає", — відповіла зірка.

Анна Трінчер на концерті. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Анна Трінчер на концерті. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Анна Трінчер поділилась інформацією, що гонорари не повернулись. Ціна на її виступ стала меншою, ніж була до 24 лютого 2022 року. 

"Просто долар зараз інший. Ціни повернулись, але це менше, ніж до війни, бо змінився курс долара", — прокоментувала співачка і додала що зараз її годує інфлюєнсерський дохід.

Конкретну суму гонорару на свята зірка не озвучила, але розповіла, що сильно збільшила її.

"На Новий рік я збільшила прайс у три рази. Хочу працювати так, щоб класні гроші заробити або не працювати", — сміється Трінчер.

Анна Трінчер
Анна Трінчер не планує працювати на свята. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що Анна Трінчер у хутрі на голе тіло похизувалась розкішними діамантами.

Раніше Трінчер з Волошиним не змогли подати документи на розлучення.

Нещодавно співачка випустила новий трек "Колоски".

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