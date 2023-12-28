Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Цыбульская рассказала, как муж проучил ее на Новый год arrow

Цыбульская рассказала, как муж проучил ее на Новый год

28 декабря 2023 15:32
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Цыбульская рассказала, как муж проучил ее на Новый год
Оля Цыбульская в новогоднем выпуске "Люкс ФМ". Фото: стоп-кадр выпуска
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинская певица Оля Цыбульская призналась, что сменила свои приоритеты на праздники после любопытного случая. Муж звезды разыграл ее и это все изменило.

Звезда рассказала об этом в новогоднем выпуске радио "Люкс ФМ".

Читайте также:

Муж Оли Цыбульской заказал ее на праздник

Певица Оля Цыбульская очень любила работать на новогодние праздники, потому что в такие ночи гонорар удваивался и удавалось заработать немалые деньги. В одну зиму все изменилось.

Ее концертному директору позвонили по телефону, заказали концерт, дали аванс. Муж певицы был против корпоративов на Новый год, поэтому уговаривал жену отказаться. Они сильно поругались.

"Мы хорошо поспорили, я оделась, приехала с командой на площадку и выяснилось, что Сергей купил меня на Новый год... Он попросил одного своего знакомого, которого не знал мой директор. Он заплатил гонорар, аванс и сказал: "Если деньги для тебя имеют такое большое значение, так на тебе деньги. Я хочу эту новогоднюю ночь провести с тобой", — рассказала сенсационную историю звезда.

Певица была очень шокирована и даже немного зла на мужчину. Денежный аванс она израсходовала, однако вторую часть гонорара не взяла. Ей не разрешила совесть.

Этот случай изменил ее отношение к ценностям и деньгам. Она задумалась, что ей дороже семья или хороший заработок.

"Когда вас близкие люди просят быть рядом и вы им настолько нужны, то надо ставить в приоритет все-таки это. У меня тогда как пелена упала с глаз, я словно отрезвела. Сейчас, когда я выбираю между работой и побыть рядом, то вспоминаю тот случай и выбираю сердцем", — призналась Цыбульская.

Ранее Цыбульская рассказала, как сделала неудачный ботокс.

Напомним, что певица попала в скандал из-за разрушенной квартиры родителей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

28 декабря 2023

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

15 декабря 2023

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

15 декабря 2023

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

15 декабря 2023

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

15 декабря 2023
Новость с фото

16:34 С глубин океана возле Антарктиды подняли неизвестное существо, похожее на инопланетное

Актуальное по теме