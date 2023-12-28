Цыбульская рассказала, как муж проучил ее на Новый год

Оля Цыбульская в новогоднем выпуске "Люкс ФМ". Фото: стоп-кадр выпуска

Украинская певица Оля Цыбульская призналась, что сменила свои приоритеты на праздники после любопытного случая. Муж звезды разыграл ее и это все изменило.

Звезда рассказала об этом в новогоднем выпуске радио "Люкс ФМ".

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Муж Оли Цыбульской заказал ее на праздник

Певица Оля Цыбульская очень любила работать на новогодние праздники, потому что в такие ночи гонорар удваивался и удавалось заработать немалые деньги. В одну зиму все изменилось.

Ее концертному директору позвонили по телефону, заказали концерт, дали аванс. Муж певицы был против корпоративов на Новый год, поэтому уговаривал жену отказаться. Они сильно поругались.

"Мы хорошо поспорили, я оделась, приехала с командой на площадку и выяснилось, что Сергей купил меня на Новый год... Он попросил одного своего знакомого, которого не знал мой директор. Он заплатил гонорар, аванс и сказал: "Если деньги для тебя имеют такое большое значение, так на тебе деньги. Я хочу эту новогоднюю ночь провести с тобой", — рассказала сенсационную историю звезда.

Певица была очень шокирована и даже немного зла на мужчину. Денежный аванс она израсходовала, однако вторую часть гонорара не взяла. Ей не разрешила совесть.

Этот случай изменил ее отношение к ценностям и деньгам. Она задумалась, что ей дороже семья или хороший заработок.

"Когда вас близкие люди просят быть рядом и вы им настолько нужны, то надо ставить в приоритет все-таки это. У меня тогда как пелена упала с глаз, я словно отрезвела. Сейчас, когда я выбираю между работой и побыть рядом, то вспоминаю тот случай и выбираю сердцем", — призналась Цыбульская.

Ранее Цыбульская рассказала, как сделала неудачный ботокс.

Напомним, что певица попала в скандал из-за разрушенной квартиры родителей.