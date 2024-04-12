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Цыбульская и "клон" Винника перепели народный хит

12 апреля 2024 22:33
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Стас Кожушко
Редактор
Оля Цыбульская нашла замену Олегу Виннику
Певица Оля Цыбульская и DISCOMAN. Фото: менеджмент артистов
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Певица Оля Цыбульская присоединилась к инициативе певца DISCOMAN и исполнила с ним в дуэте композицию "Ти ж мене". Это современный вариант украинской народной песни "Ти ж мене підманула", которой более 127 лет.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале DISCOMAN.

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Оля Цыбульская в дуэте с "клоном" Винника

После начала полномасштабной войны в украинском шоу-бизнесе "пропал" певец Олег Винник. За все это время он дал одно большое интервью из Берлина, где живет. Впрочем, на сцене появился новый артист, который не называет своего настоящего имени и очень похож на Винника, как минимум прической. Речь именно о DISCOMAN.

По словам DISCOMAN, он с Олей Цыбульской знаком еще с 2008 года. Имея все это время теплые, дружеские отношения, никогда не думали о совместных музыкальных историях.

"После выхода песни DISCOMAN "Імена", Оля сказала: несправедливо, что ее имени нет в припеве. Конечно, это была шутка, но я сказал, что это надо исправлять и предложил общий дуэт. Оля ответила "Да", даже на колено не пришлось становиться. Сочетание народной песни с современным звучанием и нашими голосами получилось крутым", — рассказал DISCOMAN.

Говорят, за образом DISCOMAN скрывается шоумен, певец Гена Ветер. Впрочем, сам артист это не комментировал.

Напомним, ранее мы писали, что Тина Кароль на львовском вокзале в компании молодого артиста спела о безумной любви. Также мы рассказывали, что Оля Полякова запускает кулинарное шоу, где будет готовить для военных.

музыка
песни
Олег Винник
украинские звезды
Оля Цибульская

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