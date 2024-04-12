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Цибульська та "клон" Винника переспівали народний хіт

12 квітня 2024 22:33
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Стас Кожушко
Редактор
Оля Цибульська знайшла заміну Олегу Виннику
Співачка Оля Цибульська та DISCOMAN. Фото: менеджмент артистів
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Стас Кожушко
Редактор

Співачка Оля Цибульська приєдналась до ініціативи співака DISCOMAN і виконала з ним в дуеті композицію "Ти ж мене". Це сучасний варіант української народної пісні "Ти ж мене підманула", якій понад 127 років. 

Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі DISCOMAN.

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Оля Цибульська в дуеті з "клоном" Винника

Після початку повномасштабної війни в українському шоу-бізнесі "зник" співак Олег Винник. За весь цей час він дав одне велике інтерв’ю з Берліну, де зараз живе. Втім на сцені з’явився новий артист, який не називає свого справжнього імені і дуже схожий на Винника, як мінімум зачіскою. Йдеться саме про DISCOMAN.

За словами DISCOMAN, він з Олею Цибульською знайомий ще з 2008 року. Маючи весь цей час теплі, дружні стосунки, ніколи не думали про спільні музичні історії. 

"Після виходу пісні DISCOMAN "Імена", Оля сказала: не справедливо, що її імені немає в приспіві. Звісно, це був жарт, але я сказав, що це треба виправляти та запропонував спільний дует. Оля відповіла "Так", навіть на коліно не довелось ставати. Поєднання народної пісні із сучасним звучання та нашими голосами вийшло крутим", — розповів DISCOMAN.

Подейкують, за образом DISCOMAN приховується шоумен, співак Гена Вітер. Втім сам артист це не коментував.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тіна Кароль на львівському вокзалі в компанії молодого артиста заспівала про шалене кохання. Також ми розповідали, що Оля Полякова запускає кулінарне шоу, в якому готуватиме для військових.

музика
пісні
Олег Винник
українські зірки
Оля Цибульська

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