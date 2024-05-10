Monatik остановили работники ТЦК.

Украинский певец Monatik. Фото: instagram.com/monatik_official/

Известного украинского певца Monatik остановили в центре Киева работники ТЦК и полиции. У артиста проверили документы.

Соответствующий ролик опубликовало украинское издание Telegraf.

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Monatik остановили представители ТЦК и полиции

На кадрах видео можно заметить, как четыре представителя полиции и несколько сотрудников ТЦК и СП, окружили артиста и общаются с ним. Вероятно, артиста остановили для проверки его документов.

"В самом центре Киева, на Крещатике, работники ТЦК и полиции остановили известного украинского певца Монатика. Но это была проверка документов. Никакого скандала", — говорится в сообщении.

Сам артист еще не успел прокомментировать инцидент, поэтому достоверно неизвестно, о чем он общался с правоохранителями и ТЦК.

Напомним, певец MONATIK сменил прическу на свой День рождения. Также артист рассказывал, какие представления его вдохновили снова затанцевать, ведь после полномасштабного вторжения у него не было вдохновения этим заниматься.