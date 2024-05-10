Monatik зупинили працівники ТЦК — деталі

Український співак Monatik. Фото: instagram.com/monatik_official/

Відомого українського співака Monatik зупинили у самому центрі Києва працівники ТЦК та поліції. В артиста перевірили документи.

Відповідний ролик опублікувало українське видання Telegraf.

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Monatik зупинили представники ТЦК та поліції

На кадрах відео можна помітити, як чотири представники поліції та декілька працівників ТЦК та СП, які оточили артиста та спілкується із ним. Ймовірно, артиста зупинили для того, щоб перевірити його документи.

"У самому центрі Києва, на Хрещатику, працівники ТЦК та поліції зупинили відомого українського співака Монатіка. Але це була перевірка документів. Ніякого скандалу", — йдеться у повідомленні.

Сам артист ще не встиг прокоментувати інцидент, а тому достовірно невідомо, про що він спілкувався із правоохоронцями та ТЦК.

Нагадаємо, співак MONATIK змінив зачіску на свій День народження. Також артист розповідав, які вистави його надихнули знову затанцювати, адже після повномасштабного вторгнення він не мав натхнення цим займатися.