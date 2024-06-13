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Создатели сериала "Дом дракона" сделали громкое заявление

13 июня 2024 22:02
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Стас Кожушко
Редактор
Фанатам сериала "Дом дракона" подготовили сюрприз - какой именно
Фрагмент из шоу "Дом дракона". Фото: Instagram/houseofthedragonhbo
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Уже в это воскресенье, 16 июня, на стриминговой платформе состоится премьера второго сезона сериала "Дом дракона". Этого поклонники шоу ждали почти два года. Впрочем, создатели популярного приквела "Игры престолов" сделали специальное объявление о будущем сериала.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях "Дома дракона".

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Заявление от создателей сериала "Дом дракона"

На страницах шоу появилось небольшое графическое видео, на котором дракон извергает пламя и появляется надпись "Третий сезон". Так создатели сериала подтвердили, что приступают к работе над новыми эпизодами.

Никаких деталей в подписи творческая группа "Дома дракона" не оставила. "Танец драконов продолжается" — лаконично отметили продюсеры. Что касается второго сезона, то к своим ролям вернулись Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмма д'Арси, Ив Бест и другие звезды.

В сериале повествуется о гражданской войне между Таргариенами, которая произошла примерно за 200 лет до событий, показанных в оригинальном шоу. Накануне писатель Джордж Мартин заявил, что в производство запустили спин-офф "10 тысяч кораблей", посвященный королеве ройнаров Нимерии.

Напомним, ранее мы рассказывали, что звезда "Дневников вампира" Нина Добрев впервые показалась после инцидента с велосипедом. Также мы писали, что певица Алина Гросу принимает участие в съемках проекта Netflix.

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