Фанатам сериала "Дом дракона" подготовили сюрприз - какой именно

Фрагмент из шоу "Дом дракона". Фото: Instagram/houseofthedragonhbo

Уже в это воскресенье, 16 июня, на стриминговой платформе состоится премьера второго сезона сериала "Дом дракона". Этого поклонники шоу ждали почти два года. Впрочем, создатели популярного приквела "Игры престолов" сделали специальное объявление о будущем сериала.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях "Дома дракона".

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Заявление от создателей сериала "Дом дракона"

На страницах шоу появилось небольшое графическое видео, на котором дракон извергает пламя и появляется надпись "Третий сезон". Так создатели сериала подтвердили, что приступают к работе над новыми эпизодами.

Никаких деталей в подписи творческая группа "Дома дракона" не оставила. "Танец драконов продолжается" — лаконично отметили продюсеры. Что касается второго сезона, то к своим ролям вернулись Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмма д'Арси, Ив Бест и другие звезды.

В сериале повествуется о гражданской войне между Таргариенами, которая произошла примерно за 200 лет до событий, показанных в оригинальном шоу. Накануне писатель Джордж Мартин заявил, что в производство запустили спин-офф "10 тысяч кораблей", посвященный королеве ройнаров Нимерии.

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