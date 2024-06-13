Ніна Добрев записала перше інтерв'ю після серйозної травми через аварію на велосипеді

Канадська акторка Ніна Добрев. Фото: instagram.com/nina/

Відома канадська акторка болгарського походження Ніна Добрев вперше після аварії на велосипеді показалася на публіці. Зірка перенесла складну операцію на коліні.

Про це повідомляє People.

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Ніна Добрев перенесла операцію на коліні

Відома акторка вперше з'явилася на публіці після аварії на велосипеді. Зірка знялася в шоу "Розмова" через деякий час після складної операції на коліні.

Канадська акторка Ніна Добрев на шоу "Розмова". Фото: instagram.com/thetalkcbs/

Добрев не впоралася з керуванням велосипеду на бездоріжжі. Акторці дуже пощастило, що транспортний засіб не впав на неї, адже наслідки могли стати критичними для життя. Зірка "Щоденників вампіра" приземлилася на одну ногу і пошкодила коліно. Нещодавно вона перенесла хірургічне втручання.

Канадська акторка Ніна Добрев. Фото: instagram.com/nina/

Канадська акторка Ніна Добрев. Фото: instagram.com/nina/

"У мене була операція на коліні, мені поставили величезну скобу. Я ще не можу ходити самостійно... У мене був перелом коліна, а також відновлення хрестоподібної зв'язки і меніска", — пояснила вона в інтерв'ю.

Акторка відновлюється вдома. Зірка рятується обіймами з домашніми улюбленцями, серіалом "Фарго" та смачною їжею.

Нагадаємо, зірка серіалу "Картковий будинок" Кевін Спейсі розплакався під час ефіру шоу через те, що перебуває на межі банкрутства. А також акторка Емілія Кларк боялася, що керівництво серіалу "Ігри престолів" звільнить її через те, що вона перенесла два інсульти.