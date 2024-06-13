Ніна Добрев записала перше інтерв'ю після серйозної травми через аварію на велосипеді

Зірка "Щоденників вампіра" Ніна Добрев вперше показалася після аварії
Відома канадська акторка болгарського походження Ніна Добрев вперше після аварії на велосипеді показалася на публіці. Зірка перенесла складну операцію на коліні.
Про це повідомляє People.
Ніна Добрев перенесла операцію на коліні
Відома акторка вперше з'явилася на публіці після аварії на велосипеді. Зірка знялася в шоу "Розмова" через деякий час після складної операції на коліні.
Добрев не впоралася з керуванням велосипеду на бездоріжжі. Акторці дуже пощастило, що транспортний засіб не впав на неї, адже наслідки могли стати критичними для життя. Зірка "Щоденників вампіра" приземлилася на одну ногу і пошкодила коліно. Нещодавно вона перенесла хірургічне втручання.
"У мене була операція на коліні, мені поставили величезну скобу. Я ще не можу ходити самостійно... У мене був перелом коліна, а також відновлення хрестоподібної зв'язки і меніска", — пояснила вона в інтерв'ю.
Акторка відновлюється вдома. Зірка рятується обіймами з домашніми улюбленцями, серіалом "Фарго" та смачною їжею.
Нагадаємо, зірка серіалу "Картковий будинок" Кевін Спейсі розплакався під час ефіру шоу через те, що перебуває на межі банкрутства. А також акторка Емілія Кларк боялася, що керівництво серіалу "Ігри престолів" звільнить її через те, що вона перенесла два інсульти.
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