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В 35 могу себе позволить — MamaRika топлесс похвасталась сделанной грудью

14 апреля 2024 14:48
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Mamarika похвасталась сделанной грудью.
Украинская певица Mamarika. Фото: instagram.com/mamarika_official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Mamarika впервые показала результаты операции по увеличению груди. Звезда поделилась соблазнительными фотографиями, на которых она позировала без нижнего белья.

Соответствующие кадры звезда опубликовала на своей странице Instagram.

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Певица осуществила одну из своих заветных мечтаний — увеличила грудь. Звезда решила символически похвастаться результатами маммопластики в свой день рождения. Артистка призвала подписчиков сделать ей подарок — задонатить на дроны для военных.

Звезда позировала перед объективом камеры только в одних брюках цвета хаки. Она продемонстрировала свою стройную подтянутую фигуру и прикрывала сделанную грудь руками. Правое плечо и руку Mamarika украшают тату с цветами.

"35 мазафака…могу себе позволить! И нет, это не просто голые фоточки (как сейчас разнесут токсики), это эстетика, которая порадует ваш глаз, да и мой тоже!" — написала Mamarika.

Певица замотивировала свою аудиторию донатить на нужды защитников, пообещав им еще больше пикантных фотографий, если удастся собрать больше 100 тис гривен.

Напомним, MamaRika на грани развода с Сергеем Середой. Также мы рассказывали, почему шоумен Сергей Середа не мобилизовался в ряды ВСУ.

Mamarika
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