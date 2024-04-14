Mamarika похвасталась сделанной грудью.

Украинская певица Mamarika. Фото: instagram.com/mamarika_official/

Известная украинская певица Mamarika впервые показала результаты операции по увеличению груди. Звезда поделилась соблазнительными фотографиями, на которых она позировала без нижнего белья.

Соответствующие кадры звезда опубликовала на своей странице Instagram.

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Певица осуществила одну из своих заветных мечтаний — увеличила грудь. Звезда решила символически похвастаться результатами маммопластики в свой день рождения. Артистка призвала подписчиков сделать ей подарок — задонатить на дроны для военных.

Звезда позировала перед объективом камеры только в одних брюках цвета хаки. Она продемонстрировала свою стройную подтянутую фигуру и прикрывала сделанную грудь руками. Правое плечо и руку Mamarika украшают тату с цветами.

"35 мазафака…могу себе позволить! И нет, это не просто голые фоточки (как сейчас разнесут токсики), это эстетика, которая порадует ваш глаз, да и мой тоже!" — написала Mamarika.

Певица замотивировала свою аудиторию донатить на нужды защитников, пообещав им еще больше пикантных фотографий, если удастся собрать больше 100 тис гривен.

Напомним, MamaRika на грани развода с Сергеем Середой. Также мы рассказывали, почему шоумен Сергей Середа не мобилизовался в ряды ВСУ.