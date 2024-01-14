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В Брунее седьмой день празднуют свадьбу принца — фото

14 января 2024 13:26
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
В Брунее седьмой день празднуют свадьбу принца — фото
Принц и принцесса Брунея. Фото: AP
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Первой королевской свадьбой 2024 года стала женитьба принца Брунея — Абдулы Матина. Один из самых завидных холостяков мира связал себя узами брака с бизнес-леди и просто красавицей Анишей Роснах.

Об этом пишет Daily Mail.

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В октябре 2023 года султан Брунея Хаджи Хассанал Болкиах объявил о помолвке своего сына, 32-летнего принца Абдула Матина, с внучкой одного из своих советников Анией Роснах.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Пара вместе уже восемь лет, но оформить отношения было решено только сейчас. Пышная королевская свадьба началась седьмого января, 11-го состоялась традиционная исламская церемония в мечети султана Омара Али Сайфуддина.

 

Принц Брунея Абдул Матин на своей свадьбе. Фото: instagram.com/tmski
Невеста принца Брунея Аниша Роснах на своей свадьбе. Фото: instagram.com/tmski
Султан Брунея Хаджи Хассанал Болкиах с женой. Фото: instagram.com/tmski

А сегодня, 14 января, происходит свадебный прием и парад по столице Брунея. Завершатся гуляния только 16 января, то есть свадьба длится 10 дней.

 

Парад на свадьбе принца Брунея. Фото: AP
Принц и принцесса Брунея. Фото: AP

Прямая трансляция ведется по телевидению, в Бруней съехались статусные гости со всего мира. Сегодня после церемонии молодожены сели в открытый Rolls-Royce и полтора часа катались по городу, принимали парад.

 

Парад на свадьбе принца Брунея. Фото: AP

А завтра состоится пир на 5 тысяч человек. В приглашении скромно значатся местные музыканты, но Султан, обладатель крупнейшего парка машин в мире, известен как любящий роскошь человек. Так что, скорее всего, не обойдется без концерта какой-нибудь большой звезды.

Что известно о принце и принцессе

Принц Матин давно привлекает внимание общественности. Его популярность обусловлена активной политической деятельностью, включая сопровождение отца в зарубежных поездках. Благодаря этому он знаком со многими наследниками и монархами.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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А еще он активный пользователь социальных сетей и считается одним из самых красивых принцев в мире из-за своих откровенных фото.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Абдул всегда отличался особой любовью к животным и экстриму. Не первый год принц публикует фотографии с тиграми и леопардами в его личной собственности. Также он может нырнуть на дно океана или покорять пустыню за рулем внедорожника.

 

У Аниши Росна свои интересы: она владеет модным брендом Silk Collective и туристической компанией Authentirary. А вот социальные сети девушка не ведет, предпочитая не афишировать свою личную жизнь. Лишь изредка красавица появляется на страницах своего мужа.

Напомним, ранее мы писали, что брунейский принц Абдул Матин женится.

Также мы сообщали, почему на самом деле Кейт Миддлтон не простилась с Елизаветой II перед ее смертью.

свадьба
королевская семья

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