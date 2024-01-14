В Брунее седьмой день празднуют свадьбу принца — фото

Принц и принцесса Брунея. Фото: AP

Первой королевской свадьбой 2024 года стала женитьба принца Брунея — Абдулы Матина. Один из самых завидных холостяков мира связал себя узами брака с бизнес-леди и просто красавицей Анишей Роснах.

Об этом пишет Daily Mail.

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В октябре 2023 года султан Брунея Хаджи Хассанал Болкиах объявил о помолвке своего сына, 32-летнего принца Абдула Матина, с внучкой одного из своих советников Анией Роснах.

Пара вместе уже восемь лет, но оформить отношения было решено только сейчас. Пышная королевская свадьба началась седьмого января, 11-го состоялась традиционная исламская церемония в мечети султана Омара Али Сайфуддина.

Принц Брунея Абдул Матин на своей свадьбе. Фото: instagram.com/tmski

Невеста принца Брунея Аниша Роснах на своей свадьбе. Фото: instagram.com/tmski

Султан Брунея Хаджи Хассанал Болкиах с женой. Фото: instagram.com/tmski

А сегодня, 14 января, происходит свадебный прием и парад по столице Брунея. Завершатся гуляния только 16 января, то есть свадьба длится 10 дней.

Парад на свадьбе принца Брунея. Фото: AP

Принц и принцесса Брунея. Фото: AP

Прямая трансляция ведется по телевидению, в Бруней съехались статусные гости со всего мира. Сегодня после церемонии молодожены сели в открытый Rolls-Royce и полтора часа катались по городу, принимали парад.

Парад на свадьбе принца Брунея. Фото: AP

А завтра состоится пир на 5 тысяч человек. В приглашении скромно значатся местные музыканты, но Султан, обладатель крупнейшего парка машин в мире, известен как любящий роскошь человек. Так что, скорее всего, не обойдется без концерта какой-нибудь большой звезды.

Что известно о принце и принцессе

Принц Матин давно привлекает внимание общественности. Его популярность обусловлена активной политической деятельностью, включая сопровождение отца в зарубежных поездках. Благодаря этому он знаком со многими наследниками и монархами.

А еще он активный пользователь социальных сетей и считается одним из самых красивых принцев в мире из-за своих откровенных фото.

Абдул всегда отличался особой любовью к животным и экстриму. Не первый год принц публикует фотографии с тиграми и леопардами в его личной собственности. Также он может нырнуть на дно океана или покорять пустыню за рулем внедорожника.

#NEW The Sultan of Brunei ha announced engagement of younger son Prince Abdul Mateen and Anisha Rosnah binti Adam! 💍🇧🇳



Свежие праздничные вечера будут принимать места между 7 января и 16 января 2024 года. Congratulations! 🥳 pic.twitter.com/574ETzYKrY — CoutureAndRoyals (@CoutureRoyals) October 8, 2023

У Аниши Росна свои интересы: она владеет модным брендом Silk Collective и туристической компанией Authentirary. А вот социальные сети девушка не ведет, предпочитая не афишировать свою личную жизнь. Лишь изредка красавица появляется на страницах своего мужа.

Напомним, ранее мы писали, что брунейский принц Абдул Матин женится.

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