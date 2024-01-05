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Весілля століття — брунейський принц Абдул Матін одружується

5 січня 2024 15:57
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Весілля століття — брунейський принц Абдул Матін одружується
Принц Абдул Матін з нареченою. Фото: instagram.com/tmski/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Весілля принца Абдул Матіна з Бандар-Брунею цілком можна отримати титул найшикарнішої події в 2024 році. Він планує святкувати 10 днів поспіль.

Про це пише People.

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Принц Брунею Абдул Матін поділився фотографією з заручин зі своєю нареченою Анішею Ісою-Калебич. 

Вони планують 10-денну весільну церемонію, на яку за чутками запросили навіть принца та принцесу Уельських. 

Весілля триватиме з 7 по 16 січня 2024 року. Святкування розпочнеться з церемонії одруження, далі будуть виступи музикантів королівського двору.

Також відомо, що 11 січня принц і його наречена обміняються шлюбними обітницями в мечеті Султана Омара Алі Сайфуддієна. За три дні розпочнеться королівськй бенкет, на який будуть запрошені гості з усього світу.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mateen (@tmski)

Матін — четвертий син і 10-та дитина султана. Він активно веде блог про своє королівське життя в instagram та виглядає дуже щасливим поруч зі своєю нареченою.

Раніше син Арнольда Шварценеггера повідомив, що одружується.

Нагадаємо, що Роберт Паттінсон одружується з вагітною дівчиною.

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