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У Брунеї сьомий день святкують весілля принца — фото

14 січня 2024 13:26
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
У Брунеї сьомий день святкують весілля принца — фото
Принц і принцеса Брунея. Фото: AP
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Першим королівським весіллям 2024 року стало одруження принца Брунею — Абдули Матіна. Один із найзавидніших холостяків світу пов'язав себе узами шлюбу з бізнес-леді та просто красунею Анішею Роснах.

Про це пише Daily Mail.

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У жовтні 2023 року султан Брунея Хаджі Хассанал Болкіах оголосив про заручини свого сина, 32-річного принца Абдула Матіна, з онукою одного зі своїх радників — Анішею Роснах.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Пара разом уже вісім років, але оформити стосунки було вирішено лише зараз. Пишне королівське весілля розпочалося сьомого січня, 11-го відбулася традиційна ісламська церемонія у мечеті султана Омара Алі Сайфуддіна. 

 

Принц Брунея Абдули Матіна на своєму весіллі. Фото: instagram.com/tmski
Наречена принца Брунея Аніша Роснах на своєму весіллі. Фото: instagram.com/tmski
Султан Брунея Хаджі Хассанал Болкіах з дружиною. Фото: instagram.com/tmski

А сьогодні, 14 січня відбувається весільний прийом та парад по столиці Брунея. Завершаться гуляння лише 16 січня, тобто весілля триває 10 днів.

 

Парад на весіллі принца Брунея. Фото: AP
Принц і принцеса Брунея. Фото: AP

Пряма трансляція ведеться по телебаченню, до Брунея з'їхалися статусні гості з усього світу. Сьогодні після церемонії молодята сіли у відкритий Rolls-Royce і півтори години каталися містом, приймали парад.

 

Парад на весіллі принца Брунея. Фото: AP

А завтра відбудеться бенкет на 5 тисяч осіб. У запрошенні скромно значаться місцеві музиканти, але Султан, володар найбільшого парку машин у світі, відомий як людина, яка любить розкіш. Тож, швидше за все, не обійдеться без концерту якоїсь великої зірки.

Що відомо про принца і принцесу

Принц Матін давно привертає увагу громадськості. Його популярність обумовлена активною політичною діяльністю, у тому числі супроводом батька у закордонних поїздках. Завдяки цьому він знайомий з багатьма спадкоємцями та монархами.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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А ще він активний користувач соціальних мереж і вважається одним з найкрасивіших принців у світі через свої палкі фото.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Абдул завжди вирізнявся особливою любов'ю до тварин та екстриму. Не перший рік принц публікує фотографії з тиграми та леопардами, які перебувають у його особистій власності. Також він може пірнути на дно океану або підкорювати пустелі за кермом позашляховика.

 

У Аніші Росна свої інтереси: вона володіє модним брендом Silk Collective та туристичною компанією Authentirary. А ось соціальні мережі дівчина не веде, воліючи не афішувати своє особисте життя. Лише зрідка красуня з'являється на сторінках свого чоловіка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що брунейський принц Абдул Матін одружується.

Також ми повідомляли, чому насправді Кейт Міддлтон не попрощалася з Єлизаветою ІІ перед її смертю.

весілля
королівська родина

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