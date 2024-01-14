У Брунеї сьомий день святкують весілля принца — фото

Принц і принцеса Брунея. Фото: AP

Першим королівським весіллям 2024 року стало одруження принца Брунею — Абдули Матіна. Один із найзавидніших холостяків світу пов'язав себе узами шлюбу з бізнес-леді та просто красунею Анішею Роснах.

Про це пише Daily Mail.

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У жовтні 2023 року султан Брунея Хаджі Хассанал Болкіах оголосив про заручини свого сина, 32-річного принца Абдула Матіна, з онукою одного зі своїх радників — Анішею Роснах.

Пара разом уже вісім років, але оформити стосунки було вирішено лише зараз. Пишне королівське весілля розпочалося сьомого січня, 11-го відбулася традиційна ісламська церемонія у мечеті султана Омара Алі Сайфуддіна.

Принц Брунея Абдули Матіна на своєму весіллі. Фото: instagram.com/tmski

Наречена принца Брунея Аніша Роснах на своєму весіллі. Фото: instagram.com/tmski

Султан Брунея Хаджі Хассанал Болкіах з дружиною. Фото: instagram.com/tmski

А сьогодні, 14 січня відбувається весільний прийом та парад по столиці Брунея. Завершаться гуляння лише 16 січня, тобто весілля триває 10 днів.

Парад на весіллі принца Брунея. Фото: AP

Принц і принцеса Брунея. Фото: AP

Пряма трансляція ведеться по телебаченню, до Брунея з'їхалися статусні гості з усього світу. Сьогодні після церемонії молодята сіли у відкритий Rolls-Royce і півтори години каталися містом, приймали парад.

Парад на весіллі принца Брунея. Фото: AP

А завтра відбудеться бенкет на 5 тисяч осіб. У запрошенні скромно значаться місцеві музиканти, але Султан, володар найбільшого парку машин у світі, відомий як людина, яка любить розкіш. Тож, швидше за все, не обійдеться без концерту якоїсь великої зірки.

Що відомо про принца і принцесу

Принц Матін давно привертає увагу громадськості. Його популярність обумовлена активною політичною діяльністю, у тому числі супроводом батька у закордонних поїздках. Завдяки цьому він знайомий з багатьма спадкоємцями та монархами.

А ще він активний користувач соціальних мереж і вважається одним з найкрасивіших принців у світі через свої палкі фото.

Абдул завжди вирізнявся особливою любов'ю до тварин та екстриму. Не перший рік принц публікує фотографії з тиграми та леопардами, які перебувають у його особистій власності. Також він може пірнути на дно океану або підкорювати пустелі за кермом позашляховика.

#NEW The Sultan of Brunei has announced the engagement of his younger son Prince Abdul Mateen and Anisha Rosnah binti Adam! 💍🇧🇳



The wedding celebrations will take place between 7th January and 16th January 2024. The couple has been together for a few years. Congratulations! 🥳 pic.twitter.com/574ETzYKrY — CoutureAndRoyals (@CoutureRoyals) October 8, 2023

У Аніші Росна свої інтереси: вона володіє модним брендом Silk Collective та туристичною компанією Authentirary. А ось соціальні мережі дівчина не веде, воліючи не афішувати своє особисте життя. Лише зрідка красуня з'являється на сторінках свого чоловіка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що брунейський принц Абдул Матін одружується.

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