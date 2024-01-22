В Дании снимут собственную "Корону" о королеве Маргрете II

Королеву Маргрете II. Фото: denmark.dk

О бывшей королеве Дании Маргрете II снимут сериал. Он будет посвящен жизни и правлению монарха, отрекшейся от престола ради брака своего сына.

Об этом пишет The Guardian.

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Через неделю после отречения от престола Маргрете II датский вещатель TV2 и кинокомпания Sam Productions объявили о создании художественного сериала.

Телевизионное шоу уже получило первоначальное название Af Guds nåde ("Божьей милостью"). Он будет посвящен жизни королевы Маргрете II, являющейся самым популярным монархом в мире с рейтингом одобрения населением более 80%.

События фильма будет происходить во дворце Амалиенборг, официальной резиденции королевской семьи в Копенгагене. История начнется с рождения монарха в 1940 году.

Сериал расскажет о правлении Маргрете II с точки зрения членов королевской семьи, а также служащих королевского двора. Продюсеры и режиссеры проекта планируют сделать ленту объективной показать королевскую семью и с хорошей, и с плохой стороны.

"Независимо от того, роялист вы или нет, и независимо от того, как вы это выражаете, она имеет огромное значение для нас как народа, в нашем маленьком утином пруду, а также в мире. Маленькая принцесса не должна быть королевой, но времена изменились , и она стала великой королевой. Пора рассказать замечательную историю, которая может дать нам понимание, которого мы не имели раньше" , — сказала исполнительный продюсер сериала Мэтта Луиза Фолдагер Серенсен.

Королева Маргрете II правила 52 года

Маргрете II родилась 16 апреля 1940 года, через неделю после нападения нацистской Германии на Данию. Ее рождение стало символом надежды для датчан.

Она стала королевой в 32 года после смерти своего отца Фредерика IX, хотя так произойти не должно. Она была старшей дочерью, но не наследницей. В 1953 году внесли поправки в конституцию Дании, которые позволили женщинам наследовать трон. Такое решение поддержали 85% населения.

Маргрете II была первой королевой-женщиной в Дании. Ей пришлось покинуть престол недавно, чтобы спасти брак сына. Тогда еще принца, ныне короля Фредерика, сфотографировали во время вечерней прогулки в Мадриде с мексиканской светской львицей. Его жена Мэри была подмечена со слезами на глазах и также она поделилась загадочным сообщением об одиночестве.

Эксперты из европейской монархии считают, что королева Маргрете II отреклась от престола, чтобы уладить конфликты в отношениях сына. Она надеется, что Фредерик и Мэри уладят разногласия и будут работать вместе как новые король и королева.

Ранее королева Дании отреклась от престола , чтобы спасти брак сына.

Напомним, королевский обозреватель прокомментировала мемуары принца Гарри.