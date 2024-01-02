Королева Данії зреклася престолу, щоб врятувати шлюб сина — експерт

Королівська родина Данії. Фото: instagram.com/dnaroyals/

Королева Маргрете зріклася трону на користь свого сина, кронпринца Фредеріка, намагаючись врятувати данську монархію та запобігти "катастрофі" його шлюбу з кронпринцесою Мері. Стосунки майбутнього монарха з дружиною погіршилися після чуток про його роман зі свіською левицею.

Про це пише Daily Mali.

Читайте також:

Королева Данії вирішила допомогти сину врятувати шлюб

83-річний монарх Данії оголосила у своїй щорічній передноворічній промові, що передасть трон сину 14 січня - це перше зречення від престолу в північній країні за 500 років. Королівські коментатори розповіли, що Маргрете "навмисно" ухвалила це рішення, щоб забезпечити майбутнє королівської сім’ї Данії та її кронпринцесі Мері.

Менш ніж два тижні тому Мері, яка народжена в Австралії, була помічена в сльозах і поділилася загадковим дописом про самотність. Це сталося після того, як її чоловіка зняли під час вечірньої прогулянки в Мадриді з мексиканською світською левицею, що викликало чутки про його вірогідний роман на стороні.

Філ Дампір, експерт з європейської монархії, сказав: "Я думаю, що Маргрет хвилювалася, що їхній шлюб у біді, і тому їй довелося діяти. Королева завжди вважала, що Мері фантастично підходила королівській сім’ї, і якби вона пішла, це була б катастрофа. Тепер вона сподіватиметься, що Фредерік і Мері залагодять будь-які розбіжності та працюватимуть разом як нові король і королева".

Мері, яка народилася в Австралії, користується величезною популярністю серед данської публіки, її часто порівнюють з її хорошою подругою, британською принцесою Уельською.

"Я ніколи не думав, що королева зречеться престолу, і це стало повним шоком для багатьох данців. Я не можу не думати, що це якось пов’язано з недавніми чутками про те, що кронпринц Фредерік проводить ніч із мексиканською світською левицею. Нещодавно Мері провела час вдома в рідній Австралії, і вона приїхала з дітьми, але Фредерік приєднався до них лише через кілька днів. Одного разу вона виглядала розплаканою та опублікувала кілька гострих твітів", — говорить експерт.

Королівський коментатор Річард Фіцвільямс сказав, що королева Маргрете не хоче, щоб данську монархію вважали застарілою.

"Нещодавні чутки про роман із мексиканською світською левицею та актрисою Женовевою Казановою, проілюстровані фотографіями, які були опубліковані в листопаді минулого року, завдали надзвичайної шкоди королівській родині", — додав екперт.

Фіцвільямс сказав, що її вік і нещодавня операція на спині також могли вплинути на рішення, але додав: "Раніше вона завжди відкидала ідею зречення. Принцу Фредеріку 55 років, а принцесі Мері — 51 рік. Можливо, вона підрахувала, що старіння монархії не є гарною ідеєю, особливо якщо вона царювала ще десять років. Її інстинкти проникливі, оскільки наразі монархія користується громадською підтримкою близько 80 відсотків, що є феноменальним".

Принцеса Мері, яка за кілька тижнів стане першою королевою, яка народилася в Австралії, підкорила данську громадськість своєю відданістю королівському обов’язку та вільним володінням мовою.

Нещодавнє опитування показало, що 85 відсотків данців позитивно ставляться до жінки, яка зустріла свого чоловіка в пабі в Сіднеї 23 роки тому і навіть не підозрювала, що він королівська особа. Її чоловік також користується такою ж популярністю, змінивши свій публічний імідж із тусовщика в молодості на гарного сім’янина. Після зустрічі пара одружилася і виховує чотирьох спільних дітей, у тому числі старшого сина Крістіана, який 14 січня, коли королева Маргрете зречеться престолу, займе роль наслідного принца.

Нагадаємо, королівський оглядач прокоментувала мемуари принца Гаррі.

Раніше назвали найдорожче вбрання Кейт Міддлтон у 2023 році.