В Действии стартовало голосование за членов жюри Нацотбора на Евровидение-2024

Фото: Общественное Вещание

В приложении "Дія" опубликовали опрос, в котором можно выбрать членов жюри Нацотбора на Евровидение-2024. Опрос продлится с 15 по 22 января.

Об этом пишет пресс-служба приложения.

Читайте также:

Среди кого выбирать

Кандидаты среди которых украинцы должны избрать членов жюри Нацотбора: музыкальный эксперт Александр Вареница, певец Андрей Данилко, певица Джамала, продюсер Елена Коляденко, певица и солистка группы Go_A Екатерина Павленко, певец и лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец, продюсер Евгений Триплов, композитор Евгений Хмара и телеведущий Павел Шилько.

Как принять участие

Чтобы принять участие в опросе, нужно зайти в "Дію", нажать "Сервисы", перейти в раздел "Опрос" и выбрать фаворита.

Инструкция, как проголосовать в "Дії"

Голосовать можно за одного кандидата. Трое из них, получившие наибольшее количество голосов, войдут в жюри Нацотбора.

Напомним, шансы на победу Украины в Евровидении выросли после анонса песен участников.

Также мы писали, что состоялась жеребьевка Нацотбора Евровидения-2024.