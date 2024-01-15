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В Дії стартовало голосование за членов жюри Нацотбора на Евровидение-2024

15 января 2024 11:27
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
В Действии стартовало голосование за членов жюри Нацотбора на Евровидение-2024
Фото: Общественное Вещание
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

В приложении "Дія" опубликовали опрос, в котором можно выбрать членов жюри Нацотбора на Евровидение-2024. Опрос продлится с 15 по 22 января.

Об этом пишет пресс-служба приложения.

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Среди кого выбирать

Кандидаты среди которых украинцы должны избрать членов жюри Нацотбора: музыкальный эксперт Александр Вареница, певец Андрей Данилко, певица Джамала, продюсер Елена Коляденко, певица и солистка группы Go_A Екатерина Павленко, певец и лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец, продюсер Евгений Триплов, композитор Евгений Хмара и телеведущий Павел Шилько.

 

Как принять участие

Чтобы принять участие в опросе, нужно зайти в "Дію", нажать "Сервисы", перейти в раздел "Опрос" и выбрать фаворита.

 

Инструкция, как проголосовать в "Дії"

Голосовать можно за одного кандидата. Трое из них, получившие наибольшее количество голосов, войдут в жюри Нацотбора.

Напомним, шансы на победу Украины в Евровидении выросли после анонса песен участников.

Также мы писали, что состоялась жеребьевка Нацотбора Евровидения-2024.

Евровидение
Дия
голосование
украинские звезды

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