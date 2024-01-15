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У Дії стартувало голосування за членів журі Нацвідбору на Євробачення-2024

15 січня 2024 11:27
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
У Дії стартувало голосування за членів журі Нацвідбору на Євробачення-2024
Кубок Євробачення-2023. Фото: X / Eurovision Song Contest
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

У застосунку Дія відкрили опитування, де можна обрати членів журі Нацвідбору на Євробачення-2024. Опитування триватиме з 15 до 22 січня.

Про це пише пресслужба застосунку.

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Серед кого обирати

Кандидати серед яких українці мають обрати членів журі Нацвідбору: музичний експерт Олександр Варениця, співак Андрій Данилко, співачка Джамала, продюсерка Олена Коляденко, співачка і солістка гурту Go_A Катерина Павленко, співак і лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець, продюсер Євген Тріплов, композитор Євген Хмара й телеведучий Павло Шилько.

 

Як взяти участь

Щоб взяти участь в опитуванні, потрібно зайти в Дію, натиснути "Сервіси", перейти в розділ "Опитування" та обрати фаворита.

 

Інструкція, як проголосувати від Дії

Голосувати можна за одного кандидата. Троє з них, що отримають найбільшу кількість голосів, увійдуть до складу журі Нацвідбору.

Нагадаємо, шанси на перемогу України у Євробаченні збільшилися після анонсу пісень учасників.

Також ми писали, що відбулося жеребкування Нацвідбору Євробачення-2024

Євробачення
Дія
голосування
українські зірки

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