У Дії стартувало голосування за членів журі Нацвідбору на Євробачення-2024

Кубок Євробачення-2023. Фото: X / Eurovision Song Contest

У застосунку Дія відкрили опитування, де можна обрати членів журі Нацвідбору на Євробачення-2024. Опитування триватиме з 15 до 22 січня.

Про це пише пресслужба застосунку.

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Серед кого обирати

Кандидати серед яких українці мають обрати членів журі Нацвідбору: музичний експерт Олександр Варениця, співак Андрій Данилко, співачка Джамала, продюсерка Олена Коляденко, співачка і солістка гурту Go_A Катерина Павленко, співак і лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець, продюсер Євген Тріплов, композитор Євген Хмара й телеведучий Павло Шилько.

Як взяти участь

Щоб взяти участь в опитуванні, потрібно зайти в Дію, натиснути "Сервіси", перейти в розділ "Опитування" та обрати фаворита.

Інструкція, як проголосувати від Дії

Голосувати можна за одного кандидата. Троє з них, що отримають найбільшу кількість голосів, увійдуть до складу журі Нацвідбору.

Нагадаємо, шанси на перемогу України у Євробаченні збільшилися після анонсу пісень учасників.

Також ми писали, що відбулося жеребкування Нацвідбору Євробачення-2024.