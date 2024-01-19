У дочери Снуп Догга произошел инсульт

Кори Бродус. Фото: instagram.com/princessbroadus/

Самая младшая дочь американского рэпера Снуп Догга попала в больницу. У 24-летней Кори Бродус произошел инсульт.

Об этом она написала в instagram.

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Кори Бродус попала в больницу из-за инсульта

24-летняя дочь рэпера Снуп Догга Кори Бродус была госпитализирована 18 января в больницу. Она самый младший ребенок американского музыканта.

"Сегодня я перенесла тяжелый инсульт. Я расплакалась, когда они мне об этом сказали", — написала она в социальных сетях, однако не уточнила причину приступа.

Сториз Кори Бродус. Фото: instagram.com/princessbroadus/

Сториз Кори Бродус. Фото: instagram.com/princessbroadus/

"Вроде бы мне всего 24, что я сделала в прошлом, чтобы заслужить все это", — пожаловалась девушка в стороз.

На следующий день к ней пришли первые посетители. Они принесли девушке розовые розы и большого игрушечного слоника. Кори улыбается на фото, так что подарки от близких ее подбодрили.

Сториз Кори Бродус. Фото: instagram.com/princessbroadus/

Сториз Кори Бродус. Фото: instagram.com/princessbroadus/

По данным клиники Майо, существует два вида инсульта: ишемический и геморрагический. Первый возникает, когда кровоснабжение части мозга блокируется или снижается. Второй случается, когда кровеносный сосуд в мозге повреждается или лопается и вызывает кровотечение в мозге.

Американская кардиологическая ассоциация сообщала, что ежегодно от 10% до 15% из почти 795 тысяч человек в США, перенесших инсульт, становятся люди в возрасте от 18 до 45 лет.

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