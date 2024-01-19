У дочери Снуп Догга произошел инсульт
Самая младшая дочь американского рэпера Снуп Догга попала в больницу. У 24-летней Кори Бродус произошел инсульт.
Об этом она написала в instagram.
Кори Бродус попала в больницу из-за инсульта
24-летняя дочь рэпера Снуп Догга Кори Бродус была госпитализирована 18 января в больницу. Она самый младший ребенок американского музыканта.
"Сегодня я перенесла тяжелый инсульт. Я расплакалась, когда они мне об этом сказали", — написала она в социальных сетях, однако не уточнила причину приступа.
"Вроде бы мне всего 24, что я сделала в прошлом, чтобы заслужить все это", — пожаловалась девушка в стороз.
На следующий день к ней пришли первые посетители. Они принесли девушке розовые розы и большого игрушечного слоника. Кори улыбается на фото, так что подарки от близких ее подбодрили.
По данным клиники Майо, существует два вида инсульта: ишемический и геморрагический. Первый возникает, когда кровоснабжение части мозга блокируется или снижается. Второй случается, когда кровеносный сосуд в мозге повреждается или лопается и вызывает кровотечение в мозге.
Американская кардиологическая ассоциация сообщала, что ежегодно от 10% до 15% из почти 795 тысяч человек в США, перенесших инсульт, становятся люди в возрасте от 18 до 45 лет.
Ранее стало известно, что Snoop Dogg станет ведущим на Олимпиаде-2024.
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