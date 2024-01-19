У доньки Снуп Догга стався інсульт

Корі Бродус. Фото: instagram.com/princessbroadus/

Наймолодша донька американського репера Снуп Догга потрапила до лікарні. У 24-річної Корі Бродус стався інсульт.

Про це вона написала в instagram.

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Корі Бродус потрапила до лікарні через інсульт

24-річна донька репера Снуп Доґґа Корі Бродус була госпіталізована 18 січня до лікарні. Вона наймолодша дитина американського музиканта.

"Сьогодні я перенесла важкий інсульт. Я розплакалася, коли вони мені про це сказали", — написала вона в соціальних мережах, проте не уточнила причину нападу.

Сторіз Корі Бродус. Фото: instagram.com/princessbroadus/

Сторіз Корі Бродус. Фото: instagram.com/princessbroadus/

"Ніби мені лише 24, що я зробила в минулому, щоб заслужити все це", — пожалілася дівчина в сторіз.

Наступного дня до неї завітали перші відвідувачі. Вони принесли дівчині рожеві троянди і великого іграшкового слоника. Корі усміхається на фото, отже подарунки від близьких її підбадьорили.

Сторіз Корі Бродус. Фото: instagram.com/princessbroadus/

Сторіз Корі Бродус. Фото: instagram.com/princessbroadus/

За даними клініки Майо, існує два види інсульту: ішемічний і геморагічний. Перший виникає, коли кровопостачання частини мозку блокується або знижується. Другий трапляється, коли кровоносна судина в мозку ушкоджується або лопається і викликає кровотечу в мозку.

Американська кардіологічна асоціація повідомляла, що щороку від 10% до 15% з майже 795 тисяч людей у ​​США, які перенесли інсульт, стають люди віком від 18 до 45 років.

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