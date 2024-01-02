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Зламані кістки — зірка "Чорної пантери" потрапила в серйозне ДТП

2 січня 2024 19:20
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Зірка "Чорної пантери" Керрі Бернанс потрапила в серйозне ДТП у новорічну ніч
Керрі Бернанс. Фото: instagram.com/carriebernans
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Акторка і каскадерка Керрі Бернанс, яка знімалась у фільмах "Пурпуровий колір" та "Чорна пантера", сильно постраждала в аварії. Її госпіталізували з серйозними травмами.

Про це пише видання People.

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29-річна Керрі Бернанс серйозно постраждала, коли водій врізався в обідню зону на терасі ресторану Chirp на Манхеттені. Аварія сталась близько першої години у новорічну ніч.

Керрі Бернанс. Фото: instagram.com/carriebernans
Керрі Бернанс у новорічну ніч. Фото: instagram.com/carriebernans

Інцидент стався під час поліцейської погоні. Офіцерам повідомили про фізичне насильство за участю 44-річного водія чорного Mercedes та 34-річної пасажирки. Вони наказали чоловік запаркувати авто, але він почав тікати. Водій виїхав на тротуар і збив кіоск із їжею та п’ятьох жінок-пішоходів.

Також було поранено двох офіцерів поліції та пасажира Mercedes під час погоні. Правоохоронці врешті-решт заарештували водія і забрали його під варту. Всі постраждалі зараз в лікарні і в стабільному стані.

Керрі Бернанс
Керрі Бернанс у лікарні. Фото: instagram.com/carriebernans

Акторка Керрі Бернанс розповіла в соцмережах, що з нею сталося. У неї важкі садини на обличчі, сильно постраждали зуби та щелепа, також зламані кілька кісток. Вона нещодавно перенесла операцію. Зараз вона лежить у лікарні. 

Раніше Квіткова прокоментувала вирок суду після гучної ДТП.

Нагадаємо, що зірка серіалу "Беверлі-Гіллз" розповів подробиці бійки з байкерами.

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