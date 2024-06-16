Актер Вигго Мортенсен презентовал в Украине вестерн "Мертвые не причиняют боли

В футболке с трезубцем — звезда Властелина Колец посетил Черновцы
Известный американский актер Вигго Мортенсен посетил открытие кинофестиваля Миколайчук OPEN в Черновцах. На мероприятии звезда презентовал ленту "Мертвые не причиняют боли".
На кинофестивале побывали Новини.LIVE.
Вигго Мортенсен презентовал в Украине вестерн "Мертвые не причиняют боли"
Известный голливудский актер, сыгравший Арагорна в фильме "Властелин колец" Вигго Мортенсен и трижды номинированный на премию "Оскар", посетил открытие кинофестиваля "Николайчук OPEN", которое проходило 16 июня в Черновцах. Известный актер презентовал собственный вестерн под названием "Мертвые не причиняют боли". Мортенсен не только стал режиссером и сценаристом фильма, но и сыграл в нем одну из главных ролей.
Известный актер по собственной инициативе посетил Украину, ведь у него сейчас продолжается тур по Европе. В знак поддержки нашей страны Мортенсен надел футболку с трезубцем и украсил жакет значком с украинским флагом.
О чем фильм Вигго Мортенсена "Мертвые не причиняют боли"
Сюжет вестерна повествует об истории любви в разгар Гражданской войны в Америке (1860-е годы). Главная героиня Вивьен Ле Куди в Сан-Франциско она знакомится с датским иммигрантом, работающим плотником Хольгером Олсеном. Они начинают жить вместе и строят семью, но их планы разрушает Гражданская война. Хольгер принимает решение сразиться на стороне Союза.
"Оставшись одной Вивьен предстоит постоять за себя в городе, который контролируют коррумпированный мэр Рудольф Шиллер и влиятельный владелец ранчо Альфред Джефрис. Жестокий сын последнего, Уэстон, агрессивно преследует Вивьен, но она решительно настроена на сопротивление", — говорится в описании ленты.
Напомним, в Украине показал первый документальный сериал о рекламе. А также в конце августа в украинский кинопрокат выйдет фильм ужасов "Конотопская Ведьма", который рассказывает о влюбленной женщине, которая мстит россиянам за убийство любимого.
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