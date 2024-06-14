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В Україні вийшов перший документальний серіал про рекламу

14 червня 2024 18:48
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
В Україні показали серіал про рекламу "Три в одному"
Кадр з серіалу "Три в одному". Фото: менеджмент стрічки
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Школа попкультури Skvot випустила документальний серіал про українську рекламу під назвою "Три в одному". Першу серію 12 червня показали у столичному кінотеатрі "Жовтень" та на Youtube.

Про це повідомляє менеджмент стрічки та передають Новини.LIVE.

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Про серіал "Три в одному"

"Ми хочемо, щоб історію української рекламної індустрії почули, адже це така ж частина попкультури, як музика чи кіно. Реклама передає дух часу, в якому ми живемо, відображає життя людини, її думки, потреби та проблеми", — розповідає співзасновниця Skvot Інна Чут. 

Серіал складається із трьох епізодів. Перший охоплює період від 1970-х і до сьогодення. У цій серії Андрій Федорів, Денис Келеберденко, Ярослав Сердюк та інші важливі гравці українського рекламного ринку пояснюють, як від “реклами матраців по ТБ” ми дійшли до Каннських левів. 

Другу серію "Держава" презентують 26 червня. Вона розповість про патріотичну рекламу, співпраці креативу з державою та феномен зборів.

Третій епізод під назвою "Люди" стане доступним до перегляду 10 липня. У заключній серії фахівці розкажуть  про критику в рекламній індустрії. 

В Україні вийшов перший документальний серіал про рекламу - фото 1
Презентація серіалу "Три в одному". Фото: менеджмент стрічки
В Україні вийшов перший документальний серіал про рекламу - фото 2
Кадр з серіалу "Три в одному". Фото: менеджмент стрічки
В Україні вийшов перший документальний серіал про рекламу - фото 3
Кадр з серіалу "Три в одному". Фото: менеджмент стрічки

Героями "Три в одному" стали: Михайло Федоров (Міністр цифрової трансформації України) Антон Дробович (Голова Українського інституту національної пам'яті), Ярослава Гресь (UNITED24), Костя Шнайдер (Saatchi&Saatchi), Олександр Гороховский (Dentsu, Karat), Сергій Малик та Інна Польшина (ANGRY), Денис Келеберденко (BBDO, креативний директор), Саша Жиляєв (Ponchyk Boy), Рома Гурбанов (TAKTIKA), Саша Дорогунцова (Banda), Анджей Яреб (BBDO), Ілля Ануфрієнко (Bickerstaff), Григорій Гурошев (The Unlimited Inc), Володимир Соболев (Onova Foundation, Ковальська), Ярослав Сердюк (BANDA), Андрій Федорів (FEDORIV), Дарія Червона (Тиловики), Віктор Шкурба (ISD Group), Віктор Ішков (CEO BBDO). 

Нагадаємо, українські режисери хочуть екранізувати легендарну історію дитинства "Тореадори з Васюківки". А також наприкінці серпня в український кінопрокат вийде фільм жахів "Конотопська Відьма", який розповідає про закохану жінку, яка мститься росіянам за вбивство коханого.

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