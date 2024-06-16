Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow У футболці з тризубом — зірка Володаря перснів завітав у Чернівці arrow

У футболці з тризубом — зірка Володаря перснів завітав у Чернівці

16 червня 2024 20:55
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Актор Вігго Мортенсен презентував в Україні вестерн "Мертві не завдають болю
Голівудський актор Вігго Мортенсен. Фото: Новини.LIVE
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий американський актор Вігго Мортенсен відвідав відкриття кінофестивалю Миколайчук OPEN, що проходить у Чернівцях. На заході зірка презентував стрічку "Мертві не завдають болю".

На кінофестивалі побували Новини.LIVE.

Читайте також:

Вігго Мортенсен презентував в Україні вестерн "Мертві не завдають болю"

Відомий голлівудський актор, який зіграв Арагорна у фільмі "Володар перснів" Вігго Мортенсен та був тричі номінований на премію "Оскар", відвідав відкриття кінофестивалю "Миколайчук OPEN", що пройшло 16 червня у Чернівцях. Відомий актор презентував власний вестерн під назвою "Мертві не завдають болю". Мортенсен не лише став режисером  та сценаристом стрічки, а й зіграв у ній одну з головних ролей. 

У футболці з тризубом — зірка Володаря перснів завітав у Чернівці - фото 1
Актор Вігго Мортенсен на кінофестивалі Миколайчук OPEN. Фото: Новини.LIVE
У футболці з тризубом — зірка Володаря перснів завітав у Чернівці - фото 2
Актор Вігго Мортенсен на кінофестивалі Миколайчук OPEN. Фото: Новини.LIVE
У футболці з тризубом — зірка Володаря перснів завітав у Чернівці - фото 3
Кінофестиваль Миколайчук OPEN. Фото: Новини.LIVE
У футболці з тризубом — зірка Володаря перснів завітав у Чернівці - фото 4
Кінофестиваль Миколайчук OPEN. Фото: Новини.LIVE
У футболці з тризубом — зірка Володаря перснів завітав у Чернівці - фото 5
Кінофестиваль Миколайчук OPEN. Фото: Новини.LIVE
У футболці з тризубом — зірка Володаря перснів завітав у Чернівці - фото 6
Кінофестиваль Миколайчук OPEN. Фото: Новини.LIVE
У футболці з тризубом — зірка Володаря перснів завітав у Чернівці - фото 7
Кінофестиваль Миколайчук OPEN. Фото: Новини.LIVE

Відомий актор за власною ініціативою завітав до України, адже в нього зараз триває тур Європою. У знак підтримки нашої країни, Мортенсен вдягнув футболку із тризубцем та прикрасив жакет значком з українським прапором.

Про що фільм Вігго Мортенсена "Мертві не завдають болю"

Сюжет вестерну розповідає про історію кохання у розпал Громадянської війни у Америці (1860-ті роки). Головна героїня Вів'єн Ле Куді у Сан-Франциско вона знайомиться з датським іммігрантом, Хольгером Олсеном, що працює теслярем. Вони починають жити разом та будують сім'ю, однак їх плани руйнує Громадянська війна. Хольгер приймає рішення битися на стороні Союзу.

"Вів'єн, що залишилася одною, належить постояти за себе в місті, яке контролюють корумпований мер Рудольф Шіллер і впливовий власник ранчо Альфред Джефріс. Жорстокий син останнього, Вестон, агресивно переслідує Вів'єн, але вона рішуче налаштована на опір", — йдеться в описі стрічки. 

Нагадаємо, в Україні показали перший документальний серіал про рекламу. А також наприкінці серпня в український кінопрокат вийде фільм жахів "Конотопська Відьма", який розповідає про закохану жінку, яка мститься росіянам за вбивство коханого.

Україна
кіно
Голлівуд
закордонні зірки
Володар перснів
війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку