Актор Вігго Мортенсен презентував в Україні вестерн "Мертві не завдають болю

Голівудський актор Вігго Мортенсен. Фото: Новини.LIVE

Відомий американський актор Вігго Мортенсен відвідав відкриття кінофестивалю Миколайчук OPEN, що проходить у Чернівцях. На заході зірка презентував стрічку "Мертві не завдають болю".

На кінофестивалі побували Новини.LIVE.

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Вігго Мортенсен презентував в Україні вестерн "Мертві не завдають болю"

Відомий голлівудський актор, який зіграв Арагорна у фільмі "Володар перснів" Вігго Мортенсен та був тричі номінований на премію "Оскар", відвідав відкриття кінофестивалю "Миколайчук OPEN", що пройшло 16 червня у Чернівцях. Відомий актор презентував власний вестерн під назвою "Мертві не завдають болю". Мортенсен не лише став режисером та сценаристом стрічки, а й зіграв у ній одну з головних ролей.

Актор Вігго Мортенсен на кінофестивалі Миколайчук OPEN. Фото: Новини.LIVE

Актор Вігго Мортенсен на кінофестивалі Миколайчук OPEN. Фото: Новини.LIVE

Кінофестиваль Миколайчук OPEN. Фото: Новини.LIVE

Кінофестиваль Миколайчук OPEN. Фото: Новини.LIVE

Кінофестиваль Миколайчук OPEN. Фото: Новини.LIVE

Кінофестиваль Миколайчук OPEN. Фото: Новини.LIVE

Кінофестиваль Миколайчук OPEN. Фото: Новини.LIVE

Відомий актор за власною ініціативою завітав до України, адже в нього зараз триває тур Європою. У знак підтримки нашої країни, Мортенсен вдягнув футболку із тризубцем та прикрасив жакет значком з українським прапором.

Про що фільм Вігго Мортенсена "Мертві не завдають болю"

Сюжет вестерну розповідає про історію кохання у розпал Громадянської війни у Америці (1860-ті роки). Головна героїня Вів'єн Ле Куді у Сан-Франциско вона знайомиться з датським іммігрантом, Хольгером Олсеном, що працює теслярем. Вони починають жити разом та будують сім'ю, однак їх плани руйнує Громадянська війна. Хольгер приймає рішення битися на стороні Союзу.

"Вів'єн, що залишилася одною, належить постояти за себе в місті, яке контролюють корумпований мер Рудольф Шіллер і впливовий власник ранчо Альфред Джефріс. Жорстокий син останнього, Вестон, агресивно переслідує Вів'єн, але вона рішуче налаштована на опір", — йдеться в описі стрічки.

Нагадаємо, в Україні показали перший документальний серіал про рекламу. А також наприкінці серпня в український кінопрокат вийде фільм жахів "Конотопська Відьма", який розповідає про закохану жінку, яка мститься росіянам за вбивство коханого.